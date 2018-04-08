Светлая седмица: все, что нужно знать о первой неделе после Пасхи

Самые светлые праздники для христиан — Рождество Христово и Пасха. Перед ними идут долгие посты, предполагающие ограничения в еде, весельях и развлечениях.

Но так, как после Рождественского поста приходит радостный праздник Рождества, так и в Пасху приходит праздник, причем выразить всю радость от Воскресения за один день считается невозможным, и Светлая седмица празднуется всю неделю, а потом и еще 32 дня — до Вознесения. Накал гуляний постепенно снижается, но первая после Пасхи неделя все же по традиции разгульна.

В этом году Светлая (иначе — Пасхальная) седмица приходится на период с 9 по 15 апреля. Длится она, как уже говорилось, семь дней, начиная от Пасхи и завершаясь Фоминым днем. Все семь дней принято каждый день звонить в колокола, кроме того совершаются праздничные крестные походы. Очень многие храмы на Светлую седмицу разрешают всем желающим попробовать свои силы на звоннице — позвонить в колокола «на свой вкус». Поэтому колокольный звон, как правило, заполняет всю округу с утра и до вечера. Все дни недели называются светлыми, а богослужения совершаются по пасхальному чину.

Со светлой седмицей связано много примет и традиций. Так, по народным поверьям, очень крепким и долгим будет брак, совершенный на Красную Горку — то есть на Светлое воскресенье. Кроме того, «народные правила» предписывали людям:

■ в понедельник и вторник Светлой седмицы — купаться или обливаться водой;

■ в среду — отказаться от работы (той, которую можно не делать);

■ в четверг — вспоминать умерших;

■ в воскресенье — Антипасха. Это же Красная горка — лучшее время для брака.

Праздники на эту неделю выглядят так:

9 апреля

■ Мученицы Матроны Солунской.

■ Мучеников Мануила и Феодосия.

10 апреля

■ Иверской иконы Божией Матери.

■ Преподобномучеников отцев Давидо-Гареджийских.

■ Шуйской иконы Божией Матери.

11 апреля

■ Собор преподобных отцов, на Богошественной Горе Синай подвизавшихся.

■ Касперовской иконы Божией Матери.

■ Преподобномученика Марка, епископа Арефуссийского, мученика Кирилла диакона, и иных многих при Иулиане пострадавших.

12 апреля

■ Преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского.

■ Святителя Софрония, архиепископа Иркутского.

13 апреля

■ Иконы Божией Матери «Живоносный Источник».

■ Память обновления (освящения) храма Пресвятой Богородицы у Живоносного Источника в Константинополе.

■ Иконы Божией Матери «Почаевской».

14 апреля

■ Преподобной Марии Египетской.

■ Преподобного Евфимия, архимандрита Суздальского, чудотворца.

15 апреля

■ Преподобного Тита, чудотворца.

■ Икон «Ключ разумения», «Сладкое Лобзание», Божией Матери.

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