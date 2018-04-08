Светлая седмица: все, что нужно знать о первой неделе после Пасхи 

Самые светлые праздники для христиан — Рождество Христово и Пасха. Перед ними идут долгие посты, предполагающие ограничения в еде, весельях и развлечениях.
Но так, как после Рождественского поста приходит радостный праздник Рождества, так и в Пасху приходит праздник, причем выразить всю радость от Воскресения за один день считается невозможным, и Светлая седмица празднуется всю неделю, а потом и еще 32 дня — до Вознесения. Накал гуляний постепенно снижается, но первая после Пасхи неделя все же по традиции разгульна.
В этом году Светлая (иначе — Пасхальная) седмица приходится на период с 9 по 15 апреля. Длится она, как уже говорилось, семь дней, начиная от Пасхи и завершаясь Фоминым днем. Все семь дней принято каждый день звонить в колокола, кроме того совершаются праздничные крестные походы. Очень многие храмы на Светлую седмицу разрешают всем желающим попробовать свои силы на звоннице — позвонить в колокола «на свой вкус». Поэтому колокольный звон, как правило, заполняет всю округу с утра и до вечера. Все дни недели называются светлыми, а богослужения совершаются по пасхальному чину.
Со светлой седмицей связано много примет и традиций. Так, по народным поверьям, очень крепким и долгим будет брак, совершенный на Красную Горку — то есть на Светлое воскресенье. Кроме того, «народные правила» предписывали людям:
■ в понедельник и вторник Светлой седмицы — купаться или обливаться водой;
■ в среду — отказаться от работы (той, которую можно не делать);
■ в четверг — вспоминать умерших;
■ в воскресенье — Антипасха. Это же Красная горка — лучшее время для брака.
Праздники на эту неделю выглядят так:
9 апреля
■ Мученицы Матроны Солунской.
■ Мучеников Мануила и Феодосия.
10 апреля
■ Иверской иконы Божией Матери.
■ Преподобномучеников отцев Давидо-Гареджийских.
■ Шуйской иконы Божией Матери.
11 апреля
■ Собор преподобных отцов, на Богошественной Горе Синай подвизавшихся.
■ Касперовской иконы Божией Матери.
■ Преподобномученика Марка, епископа Арефуссийского, мученика Кирилла диакона, и иных многих при Иулиане пострадавших.
12 апреля
■ Преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского.
■ Святителя Софрония, архиепископа Иркутского.
13 апреля
■ Иконы Божией Матери «Живоносный Источник».
■ Память обновления (освящения) храма Пресвятой Богородицы у Живоносного Источника в Константинополе.
■ Иконы Божией Матери «Почаевской».
14 апреля
■ Преподобной Марии Египетской.
■ Преподобного Евфимия, архимандрита Суздальского, чудотворца.
15 апреля
■ Преподобного Тита, чудотворца.
■ Икон «Ключ разумения», «Сладкое Лобзание», Божией Матери.
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