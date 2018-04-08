Жителям Каменки помогают оформить садовые участки

СИМФЕРОПОЛЬ , 5 апр — РИА Новости Крым . Сотрудники Госкомрегистра Крыма помогают собственникам земельных участков в Каменке в оформлении границ своих территорий. Об этом сообщает пресс-служба Госкомрегистра Крыма.

"Была подготовлена «дорожная карта» по оформлению земельных участков в собственность или аренду гражданами-членами садоводческих некоммерческих объединений. Однако и этот документ не охватывает всех вопросов. Так как в Каменке таких товариществ наберется под сотню и ситуация с документами у всех разная", — цитирует председателя Госкомитета Александра Спиридонова пресс-служба ведомства.

В связи с этим, было принято решение разработать межведомственный алгоритм действий по подаче документов для регистрации прав профильным министерством в интересах садоводческих объединений.