Война из пробирки: как пустышка в руках Колина Пауэлла породила ИГИЛ

«Вот здесь — примерно чайная ложка спор сибирской язвы, даже чуть меньше. Такой дозы в конверте было достаточно, чтобы осенью 2001-го парализовать работу американского сената. У Ирака есть десятки и десятки тысяч таких чайных ложек», — сказал тогда Колин Пауэлл, бывший госсекретарем США в 2001-2005 годах.

Маленькая пробирка в руках госсекретаря США как железный аргумент. В феврале 2003-го Колин Пауэлл убеждал весь мир: таких «чайных ложек» у Ирака «десятки и десятки тысяч». Этого оказалось достаточно, чтобы развязать кровопролитную войну. «Мои дорогие сограждане! Америка и силы коалиции начали первый этап военной операции по разоружению Ирака, по освобождению его народа и защите мира от серьезной угрозы», — сказал президент США в 2001-2009 годах Джодж Буш.

«Я отдал приказ британским вооруженным силам присоединиться к военной операции в Ираке. Минувшей ночью наши служащие отправились туда», — заявил премьер-министр Великобритании (1997-2007 гг.) Тони Блэр

Спустя еще 13 лет Тони Блэр, на тот момент уже бывший премьер Британии, заговорит совсем иначе: «Все это вызывает у меня искренние сожаления, и я, как вы знаете, принес извинения». Блэр признал, что война была ошибкой. Ему скорее пришлось это сделать. Парламентская комиссия Великобритании провела свое расследование и сделала к выводу, что конфликт с Ираком можно было решить мирным путем. Но Блэр предпочел дружбу с США, за что когда-то получил прозвище «пудель Буша».

Почти пять тысяч погибших солдат, из них 4423 американцев и 179 британцев. Данные о жертвах среди мирного населения сильно разнятся — от 150 тысяч до 1,2 миллиона. Житель Багдада Маджид в первые дни вторжения потерял брата и сам чудом остался жив.

«Их танки появились, когда было около девяти вечера, свет отключили. Многие тогда сидели на улице у своих домов. И вдруг они начали стрелять, беспорядочно, по безоружным людям!» — вспоминает мужчина.

«Американцы к этим детям Маклая относятся абсолютно индифферентно. Это низшая раса, с их точки зрения. Ну, они, может, даже не люди или не совсем люди. Поэтому сколько их там погибнет, отвечать все равно не придется», — отметил военный эксперт Михаил Тимошенко.

Ни химического, ни биологического оружия так и не нашли. Судя по всему, его окончательно уничтожили в 90-е, после того, как Ирак проиграл войну в Персидском заливе. До этого у Багдада действительно были запасы яда. Причем во многом благодаря тем же самым американцам, которые еще в 80-е поддерживали Ирак в войне с Ираном

«Наибольший вклад в создание химического оружия Ирака внесли Соединенные Штаты, Великобритания и Германия . Но также там очень сильно отличились и итальянцы, и голландцы, и японцы», — сказал эксперт по химическому оружию, инспектор ООН в Ираке (1994 г.) Антон Уткин

Владимир Исаев. Но в 2003-м Саддам все же свержен… А спустя три года, после двухлетнего судебного разбирательства, казнен. Он был не только неудобным правителем, но и слишком много знал. Именно Ирак для стран западной коалиции стал «полигоном», на котором они опробовали нынешнюю политику на Ближнем Востоке, утверждает профессор ИСАА МГУ

«Вырабатывается такая формула: народ в такой-то стране хочет демократии. Главным препятствием для того, чтобы народ добился этой демократии, является ее лидер, который объявлен диктатором. И ему начинают не только ставить в заслугу его действительные преступления перед народом, но и часто надуманные», — сказал Исаев.

Хусейн был бессменным президентом Ирака с 79-го года. Революционер и жесткий руководитель, он всеми силами пытался удержать власть в республике, где больше десятка национальностей и две враждующие ветви ислама: шииты и сунниты. И Саддаму это удавалось: иракцы в целом ощущали себя единой нацией. Экономика держалась в основном на экспорте нефти. К зарплате бюджетника полагался и солидный продуктовый паек. ВВП постепенно рос, однако в 2003-м, после вторжения, обвалился сразу на треть.

Госдуме РФ Владимир Жириновский. «Это не была диктатура. Он был избранный президент, и порядок был в стране», — подчеркнул руководитель фракции ЛДПР

«Исламское государство 2.0»

Где и когда ждать?

Востоковед Владимир Жириновский — один из немногих российских политиков, которых принимал Хусейн. Таких встреч было больше десяти. Как вспоминает руководитель ЛДПР, при Саддаме по Багдаду можно было без страха гулять ночью. Так что система работала, хоть и не без репрессий.

«По рынкам ходят контролеры: вот тот торговец, который повысил цены, несмотря на указ президента, вот их расстреливали. За год набегало сто человек. Когда пришла демократия: правительство, парламент, много партий — сто человек в день погибает!» — добавил Жириновский.

«Все высшее офицерство, вплоть до полковников, было вычищено. И что делать этим людям прикажете? Они что, к станку встанут, пойдут землю пахать? Нет, они ушли с оружием. Они сплотились, откуда начинается образование того самого «Исламского государства», — отметил профессор Исаев.

«Исламское государство» провозглашено в октябре 2006-го. Тогда еще никто не мог представить, чем это обернется спустя несколько лет. Париж, Брюссель , Лондон, Нью-Йорк : каждый год — несколько громких терактов в тех самых странах, которые развязали иракскую войну или поддерживали ее. Силы коалиции оставались в Ираке до конца 2011-го. Вместо мира и демократии — хаос и терроризм. Причем на всем Ближнем Востоке.

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