В стране завершился конкурс на лучший наказ Путину

8 февраля в Санкт-Петербурге назвали победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов «Если бы я был президентом». Наказы главе государства на 2018–2024 годы в своих проектах и эссе в заключительном, очном этапе состязания представили более 2 тыс. молодых россиян, не упустивших из виду ни одной из важнейших сфер современной жизни — от здравоохранения с образованием до оборонки с внешней политикой. И многие их рекомендации, как дали понять «КВ» организаторы, будут обобщены, проанализированы, а затем, возможно, приняты в расчет при работе президента над новыми майскими указами. Во всяком случае, рассчитывать на это могут все 32 победителя финального тура.

Формально конкурс «Если бы я был президентом», организованный рядом общероссийских общественных организаций при поддержке Совета Федерации , предназначался для учащихся — школьников, курсантов силовых учебных заведений и студентов колледжей и вузов. Однако его общие возрастные ограничения для участников, разделенных на восемь групп по годам рождения и месту учебы, оказались достаточно широкими — от 6 до 25 лет. И это неспроста.

Конкурс затевали, чтобы, с одной стороны, увеличить электоральную активность молодых граждан России , а с другой — их стремление влиять на развитие страны. Так и родилась идея передать лучшие предложения конкурсантов для использования при разработке проектов очередных майских указов президента. Глядишь — какое-нибудь и в самом деле приживется. Тем более что охват сфер для «наказов президенту» от лица российской молодежи практически не ограничен: «Развитие здравоохранения, образования, социальной политики, комфортной городской среды, обороны и безопасности, электронного правительства и цифровой экономики и основных направлений внешней политики», — уточнили «КВ» организаторы.

В общей сложности на участие в конкурсе было подано более 32 тыс. заявок, а в заключительный этап вышло 2 тыс. работ. Их авторы не только лично представили жюри свои идеи, но также поучаствовали в панельных дискуссиях и «круглых столах» по таким самым актуальным темам, как «Роль СМИ в формировании образа России и молодежи»; «Подготовка кадров для устойчивого развития экономики России» или «Роль волонтерства в устойчивом развитии России». Не обошлось также без мастер-классов и воркшопов: «Создай ресторан мечты», «Мой первый бизнес», «Кто хочет стать президентом?», «Создаем новые достопримечательности мировых масштабов», «Стань звездой телеэкранов» и т.д. и т.п. Так что программа для финалистов удалась на славу.

Конкурс, как ему и положено, завершился торжественной церемонией награждения победителей. Ими по итогам двух финальных направлений — «Эссе» и «Проект», — как стало известно «КВ», были признаны 32 молодых (включая очень молодых, из номинации до 11 лет) россиянина. По большому счету победители и призеры представляют всю Россию — от Камчатки и Приморского края до Калининградской области . Но особенно приятно, что в их числе пять москвичей.

Лучшие работы ребят были отмечены ценными призами и дипломами, а призеры и лауреаты получили вдобавок сертификаты на право бесплатного участия в образовательном практикуме-семинаре «Стратегия будущего» во французском Страсбурге , а также в профильных сменах и образовательных программах самых известных детских центров России.

Мы же будем с нетерпением ждать очередных майских указов: возможно, среди награжденных есть их будущие соавторы.

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