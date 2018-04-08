«Отец народов»: как Сталин стал единоличным правителем СССР

Сталин был одним из многих, кто претендовал на власть после Ленина. Как случилось так, что молодой революционер из грузинского городка Гори стал в итоге тем, кого стали называть «отец народов»? К этому привел ряд факторов.

Боевая молодость

Ленин говорил про Сталина: «Этот повар будет готовить только острые кушанья». Сталин был одним из самых старых большевиков, у него была по-настоящему боевая биография. Он неоднократно был в ссылках, принимал участие в Гражданской войне, в обороне Царицына.

В годы своей молодости Сталин не брезговал экспроприациями. На съезде 1907 года в Лондоне «эксы» были запрещены (съезд прошёл 1 июня), но уже 13 июня Коба Иванович, как тогда звали Сталина, организовал свое самое знаменитое ограбление двух карет Госбанка, поскольку, во-первых, Ленин «эксы» поддерживал, во-вторых, сам Коба посчитал решения лондонского съезда меньшивистскими. [С-BLOCK]

В ходе этого ограбления группе Кобы удалось получить 250 тыс. рублей. 80 процентов этих денег было отправлено Ленину, остальное пошло на нужды ячейки.

Активность Сталина, однако, могла стать препятствием в его партийной карьере. В 1918 году глава меньшевиков Юлий Мартов опубликовал статью, где привел три примера противоправной деятельности Кобы: ограбление карет Госбанка в Тифлисе, убийство рабочего в Баку и захват парохода «Николай I» в Баку.

Мартов даже писал о том, что Сталин не имеет права занимать правительственные посты, поскольку был исключен из партии в 1907 году. Исключение действительно имело место, но провела его тифлисская ячейка, контролируема меньшевиками. Сталин от этой статьи Мартова был в бешенстве и пригрозил Мартову революционным трибуналом.

Принцип айкидо

Сталин во время борьбы за власть умело использовал тезисы партийного строительства, ему не принадлежащие. То есть использовал для борьбы с конкурентами их же сильные стороны. Так, Николай Бухарин , «бухарчик», как называл его Сталин, помог будущему «отцу народов» написать работу по национальному вопросу, которая станет основой его будущего курса. [С-BLOCK]

Бухарин был автором термина «генеральная линия партии», выражение «город трех революций» принадлежало Зиновьеву.

Зиновьев же продвигал тезис о германской социал-демократии, как о «социал-фашизме».

Использовал Сталин и разработки Троцкого. Доктрина форсированной «сверхиндустриализации» за счёт выкачки средств из крестьянства впервые была разработана близким к Троцкому экономистом Преображенским в 1924 году. Экономические директивы, составленные в 1927 году к первой пятилетке, ориентировались на «бухаринский подход», но уже к началу 1928 года Сталин принял решение пересмотреть их и дал добро на форсированную индустриализацию.

Даже официозный лозунг «Сталин — это Ленин сегодня» был выдвинут Каменевым.

Кадры решают все Когда говорят о карьере Сталина, то заключают, что он был у власти больше 30 лет, однако когда в 1922 году он занял пост Генерального секретаря, эта должность ещё не была ключевой. Генсек был фигурой подчиненной, не был лидером партии, а только главой её «технического аппарата». Однако Сталин сумел сделать на этом посту блестящую карьеру, использовав все его возможности.

Сталин был блестящим кадровиком. В своей речи 1935 года он сказал о том, что «кадры решают всё». Здесь он не лукавил. Для него они решали действительно «всё». [С-BLOCK]

Став генсеком, Сталин сразу же широко стал пользоваться методами подбора и назначения кадров через Секретариат ЦК и подчиняющийся ему Учётно-распределительный отдел ЦК.

Уже за первый год деятельности Сталина в качестве генсека Учраспред произвел около 4750 назначений на ответственные посты. Нужно понимать, что назначению Сталина на пост Генерального секретаря никто не завидовал — этот пост предполагал рутинную работу. Однако козырем Сталина стал именно его предрасположенность к такой методичной деятельности. Историк Михаил Восленский называл Сталина основателем советской номенклатуры. По оценке Ричарда Пайпса , из всех крупных большевиков того времени только Сталин имел вкус к «скучной» канцелярской работе.

Борьба с Троцким

Главным противником Сталина был Троцкий. Создатель Красной армии, герой революции, апологет мировой революции, Троцкий был чрезмерно самолюбив, вспыльчив и эгоцентричен.

Противостояние Сталина с Троцким началось намного раньше их прямой конфронтации. В своём письме Ленину 3 октября 1918 года Сталин раздражённо писал, что «Троцкий, вчера только вступивший в партию, старается учить меня партийной дисциплине».

Талант Троцкого проявился во время революции и Гражданской войны, однако его военные методы не работали в мирное время.

Когда страна начала путь внутреннего строительства, лозунги Троцкого о разжигании мировой революции стали восприниматься как прямая угроза. [С-BLOCK]

Троцкий «проиграл» сразу же после смерти Ленина. Он не присутствовал на похоронах вождя революции, пребывая в это время на лечении в Тифлисе, откуда Сталин настоятельно не советовал ему возвращаться. У самого Троцкого также были причины не возвращаться; полагая, что «Ильича» отравили заговорщики во главе со Сталиным, он мог предполагать, что он будет следующим.

Пленум ЦК в январе 1925 года осудил «совокупность выступлений» Троцкого против партии, и он был снят с поста председателя Реввоенсовета и наркома по военным и морским делам. Этот пост занял Михаил Фрунзе

Кардинальность Троцкого отвратила от него даже ближайших соратников, к каковым можно причислить Николая Бухарина. Их отношения разладились из-за расхождений по вопросам НЭПа. Бухарин видел, что политика НЭПа приносит свои плоды, что страну сейчас не нужно в очередной раз «вздыбливать», это может её разрушить. Троцкий же был непреклонен, его «заело» на военном коммунизме и мировой революции. В итоге, именно Бухарин оказался тем человеком, кто организовал ссылку Троцкого.

Лев Троцкий стал изгнанником и трагически закончил свои дни в Мексике , а СССР остался бороться с остатками троцкизма, что вылилось в массовые репрессии 1930-х годов.

«Чистки»

После поражения Троцкого Сталин продолжил борьбу за единоличную власть. Теперь он сосредоточился на борьбе с Зиновьевым и Каменевым.

Левая оппозиция в ВКП (б) Зиновьева и Каменева была осуждена на XIV съезде в декабре 1925 года. На стороне «зиновьевцев» оказалась лишь одна ленинградская делегация. Полемика оказалась весьма бурной; обе стороны охотно прибегали к оскорблениям и нападкам друг на друга. Довольно типичным было обвинение Зиновьева в превращении в «феодала» Ленинграда , в разжигании фракционного раскола. В ответ ленинградцы обвиняли центр в превращении в «московских сенаторов».

Сталин взял на себя роль преемника Ленина и стал насаждать в стране настоящий культ «ленинизма», а его бывшие соратники, которые стали опорой Сталина после смерти «Ильича» — Каменев и Зиновьев, стали ему не нужны, и опасны. Их Сталин устранил в аппаратной борьбе, используя весь арсенал методов.

Троцкий в письме сыну вспоминал один показательный эпизод.

«В 1924 году, летним вечером, — пишет Троцкий, — Сталин, Дзержинский и Каменев сидели за бутылкой вина, болтая о разных пустяках, пока не коснулись вопроса о том, что каждый из них больше всего любит в жизни. Не помню, что сказали Дзержинский и Каменев, от которого я знаю эту историю. Сталин же сказал:

— Самое сладкое в жизни — это наметить жертву, хорошо подготовить удар, а потом пойти спать».