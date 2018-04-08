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Фоторепортаж с праздничного богослужения в Саратове
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Фоторепортаж с праздничного богослужения в Саратове 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Предлагаем посмотреть глазами фотографа Андрея Гутынина оценить красоту пасхальной службы в одном из старейших храмов областного центра.
Вот так прошла божественная литургия и крещение оглашенных в Свято-Троицком кафедральном соборе Саратова.
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