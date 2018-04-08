УрФО: Освященная картошка, «Фаберже» элиты и алкозамки

Пасхальная неделя подошла к своему завершению, и в день празднования Святой Пасхи мы спешим порадовать читателей свежим обзором Уральской Блогосферы. Наши блогеры старались быть в курсе всех важных новостей, попутно крася яйца и выпекая ароматные куличи. Насколько удачно это вышло, расскажет Блоговизор.

В преддверии главного православного праздника верующие освящают приготовленные куличи и крашеные яйца. Екатеринбуржец voxpop_66 (Илья Будкевич) рассказал об этой традиции в своей семье: «Давным-давно, в славянские времена куличи пекли два-три, а то и один раз в году, по самым большим праздникам: либо в Новый год, либо ранней весной (начало сельскохозяйственного года), либо осенью, по случаю урожая (завершение сельскохозяйственного года). Согласно славянской народной традиции, пасхальный кулич выступал в роли обрядового хлеба, который выпекали обычно перед посевными работами из кислого, заквашенного теста. Этот хлеб приносили в жертву земле, стихиям или предкам, чтобы заручиться их поддержкой и обеспечить плодородие земли и обильный урожай. Со временем христианская и языческая традиции неразрывно сплелись в народном сознании. Кулич является подобием церковного артоса — большого хлеба с изображением креста с терновым венком (в знак победы Христа над смертью) или образом Воскресения. Он является одним из древнейших символов Воскресения Христа (апостолы за трапезами оставляли среднее место за столом пустым и клали на него хлеб, предназначавшийся Иисусу ). В дни празднования Пасхи артос обносят с крестным ходом вокруг храма и оставляют на особом столе по примеру апостолов, а в субботу Пасхальной (Светлой) седмицы после благословения раздают верующим. Сегодня утром мы поспешили в храм, чтобы причастить детей, которые вряд ли пойдут на Пасхальную ночную службу, и освятить приготовленные заранее яйца и куличи. Несмотря на то, что храм сравнительно небольшой, собралось большое количество народа, желающих освятить праздничные дары. Тут было все! И баранки, и вино, и, конечно же, яйца и куличи! Кто-то делал из своих корзинок красоту… А кто-то приносил картофельные клубни. Прочитали молитву на освящение и освятили все, что принесли люди, чтобы уже после пасхальной утрени вкусить прежде всего освященных даров».

Но в каждой семье бытуют свои традиции. О своем отношении к празднику рассказал челябинец vedmed1969: «Сели в субботу есть куличи. Дочь спрашивает — „а что, нет никакого нарушения традиции в том, что мы вот так просто куличи эти едим?“ Я не знаю даже — не вижу в этом ничего ужасного. Семья у нас нифига невоцерковлённая, доча вообще считает себя атеистом, я — скорее агностиком. Ну а куличи вкусные, и совушки вон какие красивые, на котиков похожие… Это у нас рядом в пекарне свеженькие испекли — вот мы и набрали на сегодня и завтра. Ну, а Пасха… ну что, кому праздник, кому просто выходной и возможность отдохнуть от трудов и забот».

Тем временем voxpop_66 продолжает продвигать христианские ценности. Он рассказал, как побывал на пасхальной службе: «Христос Воскресе! Удалось сделать немного фотографий со службы в Храме Святой и Живоначальной Троицы на Шарташе, где я вчера служил пасхальную службу. Во время полунощницы, Плащаницу уносят в алтарь и кладут на престол, где она остается до отдания Пасхи. В алтаре ровно в 00.00 часов тихонечно запели „Воскресение твое Христе Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби, чистым сердцем тебе славити“. Когда вышли из алтаря, песнопение подхватил весь храм, и начался крестный ход вокруг храма. После крестного хода пропели стихиры Пасхи, и впервые возгласили Христос Воскресе! Прочитали Евангелие на нескольких языках. Я читал на греческом. Храм не такой большой, „домашний“ и уютный. И народу было не так уж много — в основном жители поселка Шарташ. Иерей берет в руки Святые Дары и, вознося их над Престолом, возглашает: „Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся“. Я причастился Святых Христовых Таинств прямо в алтаре. После этого причастились те, кто готовился к причастию, а после благодарственных молитв отец Николай освятил артос. В пятницу Светлой седмицы вечером (т.е. на субботу) артос раздробляется и раздается верующим в субботу после литургии для вкушения (прежде принятия обычной пищи). А после службы была праздничная трапеза, на которой очень по-домашнему и по-семейному все разговелись, расслабились и отдохнули после более чем 40-дневного поста».

Даже в такие светлые священные праздники блогеры не закрывают глаза на проблемы, окружающие нас повсеместно. vlad1_74 из Челябинска в эти дни вновь рассуждал на излюбленные политические темы. Он поразмышлял об имидже страны за рубежом: «Такое впечатление, что Запад играет с Россией , как кошка с мышкой. Такие выпады, как раскрутка темы допинга, с последующим унижением на олимпиаде, постоянные провокации на Донбассе, дуратские обвинения по поводу отравления Скрипаля, последняя провокация Украины , захват рыболовецкого судна — просто наглый вызов, а наши власти жуют сопли и не знают что делать. По сути, нам брошена „перчатка“ и на этот вызов мы должны достойно ответить, а вместо этого, видя, что нас специально провоцируют, власти пытаются прикрыться возгласами о нарушении международного права. Картина весьма неприглядная, и вряд ли в международном отношении такая глухая защита нам принесёт бонусы. Самое интересное, что игра идёт в одни ворота. Запад начхал на международное право и придумывает всё новые немыслимые наезды, и в ответ только слышаться одни возмущения. Мне интересно, а почему Россия не отвечает должным образом, по тому же судну? Перекрыли бы Керченский пролив для всех украинских судов, чтобы им неповадно было. Скажете, Западу только это и надо? Да, надо, потому что он нашу элиту держит за их „Фаберже“ в прямом и переносном смысле, и только и ждут, чтобы Россия дёрнулась и эти „Фаберже“ (они же счета в банках, активы, недвижимость и т.п.) остались в руках Запада. Я уже несколько раз отмечал, что Россия, весь её народ является заложниками российской „элиты“. Я не вижу других серьёзных оснований, чтобы не ответить должным образом Западу. Инициатива должна идти от нас постоянно, мы должны нападать, указывая недостатки Запада, а не вечно оправдываться. Настала острая необходимость чистить „элиту“. Все последние благие пожелания Путина, по улучшению экономике в стране при такой „элите“ сойдут на нет, оставив только след разочарования».

Этот же блогер поведал о свежих подробностях сложных русско-американских взаимоотношений: «Американские инвесторы должны избавиться от акций и других ценных бумаг 12 российских компаний, вошедших в новый санкционный список. Американское ведомство потребовало от владельцев акций и других активов российских компаний, вошедших в санкционный список, в срок до 7 мая продать или переуступить права собственности неамериканским физическим и юридическим лицам. Согласно заявлению от Управления по контролю над иностранными активами, входящими в структуру Минфина США , в срок до 5 июня 2018 года всем американским физическим и юридическим лицам необходимо „свернуть операции, контракты или какие-либо другие соглашения, в том числе касающиеся импорта товаров, услуг или технологий в США “ с указанными компаниями. Накануне Белый дом ввел новые санкции в отношении 2 российских госструктур, 12 частных компаний, а также персонально против 24 госслужащих, глав госкорпораций и предпринимателей. Как пояснил американский Минфин , все активы вошедших в список частных лиц и компаний, находящиеся в юрисдикции США, подлежат замораживанию. МИД РФ отметил, что российская сторона даст жесткий ответ на данные санкции. Представители посольства России в США назвали расширение санкций действием, направленным против российского народа с целью расколоть российское общество». Блогер прокомментировал данную новость: «Мне интересно, как жёстко ответит Россия, думаю никак. Что значит, расколоть российское общество? Общество давно расколото своей элитой, видимо, речь идёт о расколе между президентом и крупным бизнесом. К этому стоит добавить раскол между крупным бизнесом и местным. Пострадавшие от санкций будут восполнять свои потери, отжимая бизнес на местах или расчищая себе рынки сбыта. Путин уже по этому поводу выступил, прикрывая этот отжим понятием свободной конкуренции. Свободная конкуренция — это грызня за все хлебные места, что мы сейчас и будем наблюдать. Не думаю, что в России это будет „чинно и благородно“, жрать будут друг друга, только шуба будет заворачиваться».

Не все так безоблачно и в других странах. На днях vlad1_74 рассказал, какие проблемы заботят жителей Великобритании : «Британская молодежь обеспокоена своим будущим. С начала 2009 года упал до самого низкого уровня индекс счастья и уверенности британской молодежи. 7 апреля об этом сообщила благотворительная организация Prince’s Trust. В докладе, опубликованном на сайте организации, говорится о том, что индекс счастья и уверенности снизился с 73 в 2009 году, до 69 в 2018 году. В 2017 году он составил 70 единиц. Измерение производится по 100 бальной шкале. Всего было опрошено 2194 человека в возрасте от 16 до 25 лет. 28% молодых британцев сообщают, что они постоянно меняют работу, и это их тревожит. Немного большее число молодых людей вместо выстраивания карьеры вынуждены браться за любую работу, 59% респондентов считают, что существующий политический климат оказывает на них негативное воздействие. 57% девушек обеспокоены тем, что они „недостаточно хороши“, 62% девушек считает, что их развитие тормозит отсутствие уверенности, и столько же опасаются за свое финансовое благополучие. Среди мужской половины британской молодежи эти показатели составляют 41%, 46% и 45%. 21 января 2018 года газета The Times сообщала, что среди британских студентов растет количество сторонников левой идеологии. Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет считают, что „равенство выше свободы“, а так же они убеждены в том, что крупный бизнес является большей угрозой, чем коммунизм. Думаю, наша передовая молодёжь этим обеспокоена больше, потому как их родители имели непосредственный опыт коммунистического строительства, а капитализма они уже хлебнули сами, поэтому не случайно в студенческих городках за Грудинина голосовал больший процент избирателей и это весьма показательно».

Екатеринбуржец kirill_potapov ( Кирилл Потапов ) не так давно рассказал, какие новшества грозят российским автолюбителям: «Очередная непонятная и бредовая идея от ГИБДД — установка „алкозамков“ на автомобили. Такое устройство не даст завести машину, пока водитель не дыхнет в специальный датчик. Госавтоинспекция начала подготовку плана по реализации долгосрочной стратегии безопасности движения. Приживется ли такая система в нашей стране? Такие меры, по мнению чиновников, помогут достичь уменьшения числа ДТП. Опять же мы смотрим на пример других стран. В 2009 году некоторые штаты в США приняли закон, направленные на снижение аварийности на дорогах пьяными водителями. Все очень просто: один раз водитель, пойманный в алкогольном опьянении, обязан установить за свой счет АлкоЗамок или арендовать его у уполномоченной компании. По последним исследованиям указанная мера позволила снизить аварийность на дорогах на 20%. На такой шаг Американских законодателей подтолкнули очевидные факты. Ведь не секрет, что изъятие прав у авто владельца не гарантирует, что он повторно не сядет за руль уже без прав. Приживется ли такая система в нашей стране? Сомневаюсь… Наш народ изобретателен в таких вопросах, да и сама система далеко неидеальна. Что мешает водителю попросить какого-нибудь другого человека дунуть в прибор? Обходную схему накинут за пять минут, если кому понадобится ездить пьяным. И будет заводиться легко. Мы же в России живем! И все же, соблюдение мер безопасности с автозамками напрямую зависит не только от законодательства, но и от менталитета народа. А народ у нас предприимчив, поэтому считаю, что эту идею можно отнести из мира фантастики».

О другой опасности, которая может настигнуть автомобилистов, поведала Екатеринбурженка astori_18: «Новый вид мошенничества зафиксировали московские полицейские. Злодеи подкладывают в автомобили пакетик с солью и записку с требованием перечислить деньги на счет, в противном случае угрожая подбросить наркотики. Первой жертвой стал 40-летний мастер по дереву Станислав. 2 апреля он припарковал свой „Шевроле Лачетти“ на подземной парковке минус третьего этажа на Верхней Красносельской улице. А когда вернулся с пакетами из продуктового магазина, то обомлел — на руле лежала записка, напечатанная на компьютере. Там говорилось, что если Станислав до 23.00 этого же дня не перечислит 30 тыс. рублей на указанный счет, то в следующий раз под водительским ковриком он найдет „настоящий фен/кокс/гашиш и т.д. / или грязный ствол в багажнике“. Под ковриком действительно лежал пакетик с белым веществом (позже выяснилось, что это соль). Мужчина не поддался требованиям вымогателей, обратился в полицию. Стражи порядка столкнулись впервые с таким видом мошенничества и подозревают, что подобные случаи будут повторяться. Судя по всему, работает банда из нескольких человек. Станислав, перед тем как припарковать машину, видел двух мужчин, возможно, следивших за ним. К сведению, гангстеры знают расположение камер в торговом центре, поэтому подбрасывают „сюрпризы“ не во все машины, а только в те, которые не попадают в обзор. Кстати, остается загадкой, как злодеи незаметно открыли дверь авто. Возможно, они отключили на время охранную систему или воспользовались тем, что сигнализация в машине Станислава срабатывает не сразу, а через 10 секунд. Скорее всего, в этот период они молниеносно проникли в машину».

voxpop_66 рассказал о случаях безразличного отношения, выявленных в Тюмени : «В Тюмени активисты провели социальный эксперимент с участием ребенка. Ситуация: девочка потерялась и просит помощи на улице. Легенда: девочка приехала на выходные из Тобольска в Тюмень к бабушке. Вышла прогуляться с местными детьми, которые решили пошутить и убежали. Девочка территориально может объяснить, где живет: возле Сбербанка с колокольчиками (идти от места съемок не более 10 минут, место легко узнаваемо). И вот каким оказался результат… Большинство людей никак не реагировали на помощь ребенка. Просто отмахивались и проходили мимо. Одна из прохожих женщин выслушала просьбу девочки, но проводить до самого дома отказалась. „Я не могу до дома довести, я сама устала. Если бы ты знала, где живешь, я бы тебе денег на такси дала“, — сказала женщина. Затем еще одна девушка отказалась проводить до дома: она посоветовала зайти девочке в здание рядом и попросить помощи у охранников. Также одна из прохожих женщин заявила: „Большая уже девочка, сама дойдешь“. Зато несколько молодых людей сразу же согласились оказать помощь и довести ребенка до дома. Эксперимент длился ровно час. За это время на просьбу ребенка откликнулись 10 прохожих из 40».

Коммунальную фотозагадку в эти дни смогли разгадать подписчики сургутянки galina_rm: «Как думаете, чем занимается этот человек в машине? Качество, конечно, не очень, потому что я и сама не сразу сообразила, что он делает, а потом пришлось снимать издалека! Представьте, сижу на скамейке в парке, едет машина и мелькают сбоку руки! Что за чудо-машина? Оказалось, что на куче песка сидит парнишка и разбрасывает песок! Запантентовать бы надо такое усовешенствование!»

Приятного вам чтения — и веры в собственные силы!