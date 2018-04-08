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Беременная Светлана Лобода похвасталась обручальным кольцом
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Беременная Светлана Лобода похвасталась обручальным кольцом 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Светлана Лобода поздравила фолловеров в Instagram с Пасхой. Больше всего поклонников певицы привлекло на фото ее кольцо на безымянном пальце. Многие решили, что Светлана приняла предложение руки и сердца от солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна и готовится к тайной свадьбе.
Напомним, что о беременности Светланы Лободы стало известно в начале марта. По слухам, отцом ребенка певицы стал фронтмен рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн. Рожать певица планирует в Лос-Анджелесе.
Впервые о романе Светланы Лободы и Тилля Линдеманна заговорили прошлым летом. Тогда артисты открыто флиртовали на фестивале «Жара» в Баку. Правда, Светлана уверяла, что с немецким брутальным исполнителем ее связывает только дружба.
Сейчас Светлана воспитывает шестилетнюю дочь Еву от танцора Андрея Царя. У Тилля Линдеманна есть две взрослых дочери — 32-летняя Неле и 24-летняя Мария-Луиза. С бывшей возлюбленной, немецкой актрисой Лейлой Лоуфайр, музыкант расстался незадолго до поездки в Баку.
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Фото: Instagram
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