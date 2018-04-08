Захарова: Запад с помощью санкций реализует стратегию давления на Россию

"Санкции, которые сейчас посыпались

ведь сколько лет уже идут. До этого нам говорили: это понятно, это потому что Крым , а до Крыма за что?

Нам-то очевидно, за что, это не связано ни с некими виртуальными вмешательствами в выборы, это не связано ни с Крымом, ни с Украиной … Это вообще такая стратегия, игра такая — «дави Россию», — сказала Захарова.

По ее словам, Россия не стремится проводить антизападный курс, несмотря на любые санкции и провокации. «Каждый раз мы говорим о том, что наша цель — это сотрудничество, о том, что мы — за конструктивный диалог, о том, что готовы за столом переговоров решать вопросы. Это где это антизападный курс, где нагнетание агрессии, где отказ от взаимодействия и сотрудничества?» — отметила официальный представитель МИД.