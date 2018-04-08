Американский сенатор потребовал ввести новые санкции против России и Ирана

Ранее представитель госдепартамента США сообщал РИА Новости, что США следят за возможным применением химоружия в сирийской Думе, в результате которого могли погибнуть 40 человек.

Российский Центр по примирению враждующих сторон опроверг сообщения о сброшенной Вооруженными силами Сирии бомбе с хлором в Думе. Там отметили, что готовы направить специалистов химзащиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер заявлений. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. Как заявили в МИД, военное вмешательство под надуманными и сфабрикованными предлогами в Сирию абсолютно недопустимо и может привести к самым тяжелым последствиям.

"Сирийский режим президента (Башара) Асада не может существовать без поддержки России и действий Ирана. США и международное сообщество должны предпринять меры против России и Ирана за то, что они делают в Сирии. Мы должны дать очень сильный ответ на очередное использование химического оружия", — сказал член комитета по иностранным делам Кардин в интервью CBS

Он признал, что США будет «трудно» установить с уверенностью, кто может быть ответственным за химическую атаку. «К сожалению, известно немного, поскольку сирийский режим перекрыл этот район, мы не можем получить информацию напрямую», — сказал Кардин.

Он с похвалой отозвался о действиях американской администрации, которая на прошлой неделе внесла в список санкций ряд российских бизнесменов и чиновников — в частности, по Сирии, хотя в основном санкции были наложены в связи с Украиной . «Преследовать (российских) олигархов очень важно», — сказал сенатор. Кардин считается одним из основных сторонников и разработчиков санкций против РФ.

США в пятницу ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников. МИД РФ заявил, что Россия не оставит новые санкции со стороны США, как и любой новый антироссийский выпад, без жесткого ответа. В МИД отмечали, что никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса, а США, вводя новые санкции против российских компаний, бьют и по простым американским гражданам.