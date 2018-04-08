Артем Кавинов: «В пасхальные радостные дни особенно ощущается все богатство российской души, православное наследие Нижегородчины» 

Депутат Государственной Думы Артем Кавинов поздравил нижегородцев со светлым праздником Пасхи
«Поздравляю всех православных нижегородцев со Светлым праздником Пасхи!
Пусть мир и согласие согревают ваш дом! В пасхальные радостные дни особенно ощущается все богатство российской души, православное наследие Нижегородчины. И та благость, которая спускается на землю с Воскресением Христовым остается с нами, на нашей земле весь год. Пусть она бережно хранится в вашем сердце и дает сил для новых свершений и добрых дел! Здоровья Вашим детям и семьям! Христос Воскресе! Депутат Государственной Думы ФС РФ Артем Кавинов», — говорится в поздравлении.