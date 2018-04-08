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Артем Кавинов: «В пасхальные радостные дни особенно ощущается все богатство российской души, православное наследие Нижегородчины»
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Артем Кавинов: «В пасхальные радостные дни особенно ощущается все богатство российской души, православное наследие Нижегородчины» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Депутат Государственной Думы Артем Кавинов поздравил нижегородцев со светлым праздником Пасхи
«Поздравляю всех православных нижегородцев со Светлым праздником Пасхи!
Пусть мир и согласие согревают ваш дом! В пасхальные радостные дни особенно ощущается все богатство российской души, православное наследие Нижегородчины. И та благость, которая спускается на землю с Воскресением Христовым остается с нами, на нашей земле весь год. Пусть она бережно хранится в вашем сердце и дает сил для новых свершений и добрых дел! Здоровья Вашим детям и семьям! Христос Воскресе! Депутат Государственной Думы ФС РФ Артем Кавинов», — говорится в поздравлении.
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