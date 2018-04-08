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Псковский бизнес примет участие в III международном форуме деловых контактов «Брест-2018»
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Псковский бизнес примет участие в III международном форуме деловых контактов «Брест-2018» 

Псковская губерния 1 час назад
Представители деловых кругов Пскова, Брянска, Нижневартовска и Удмуртии примут участие в III Международном форуме-выставке деловых контактов «Брест-2018», который состоится 26-27 апреля — об этом сообщает генконсульство России в Бресте. В программу форума-выставки войдут презентации туристических и бизнес-проектов Бреста, дискуссионная площадка банковской сферы, семинар «Как взять кредит по европейским ставкам для своего бизнеса в Республике Беларусь», экспозиция «Торговые марки одежды» и другие мероприятия. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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