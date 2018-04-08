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Хронограф: запуск электрических трамваев и открытие Третьяковской галереи
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Хронограф: запуск электрических трамваев и открытие Третьяковской галереи 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Какими событиями была насыщена неделя с 6 по 13 апреля в разрезе исторического прошлого, выяснила «Вечерка».
6 АПРЕЛЯ В 1899 году в Москве открылось движение первого электрического трамвая (до этого в городе была только конка и, на загородных линиях, вагоны с паровой тягой). Трамвай ходил от Бутырской Заставы (нынешней площади Савеловского вокзала) по Нижней и Верхней Масловке до Петровского парка. На линии длиной 2,2 версты было всего 3 остановки. Десять вагончиков без устали бегали туда-сюда с 07:45 до 22 часов с интервалом в 14 минут.
7 АПРЕЛЯ В 1995 году после десятилетней реконструкции для посетителей открылось здание Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. За прошедшие годы с южной стороны от основного здания был сооружен новый корпус, где разместились конференц-зал, информационно-вычислительный центр, детская студия и выставочные помещения. В музейный ансамбль был также включен восстановленный и освященный храм святителя Николая в Толмачах.
12 АПРЕЛЯ В 1949 году заложили Главное здание МГУ на Воробьевых горах. Открыли его 1 сентября 1953 года. До 1990 года (до постройки башни Мессетурм во Франкфурте) оно было самым высоким в Европе, а до 2003 года (до появления «Триумф-Паласа») — самым высоким в Москве.
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