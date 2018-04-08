Кайли Дженнер с дочкой навестила семью Трэвиса Скотта в Техасе

Трэвис Скотт взял свою возлюбленную Кайли Дженнер и двухмесячную Сторми, чтобы навестить свою семью, которая живет в штате Техас.

Брат Трэвиса, Джошуа поделился трогательной фотографией в Снепчат и написал, что очень рад наконец-то держать на руках маленькую Сторми. А дочь Кайли, одетая в милую пижаму с вишенками, смотрела прямо в камеру.

Фотография: Instagram.com «Очень рад наконец-то подержать на руках красавицу Сторми» — брат Трэвиса Скотта, Джошуа

По словам инсайдеров, бабушка Сторми устроила грандиозную вечеринку в честь приезда внучки и потратила на это более семи тысяч долларов.

Напомним, что 20-летняя Кайли Дженнер и 25-летний Трэвис Скотт стали родителями 1 февраля этого года. Все 9 месяцев Кайли скрывала свою беременность и рассказала об этом только после рождения дочки.