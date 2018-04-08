Вокзал в Саратове облюбовали бомжи

Лица без определенного места жительства спасаются от холода в здании железнодорожного вокзала.

«Саратовский вокзал радостно встречает гостей!» — такой ироничной подписью сопроводил две фотографии житель города Федор Попов . На кадрах, попавших в один из саратовских пабликов в ВКонтакте видно, как двое мужчин асоциального вида спят прямо на холодном полу в общественном месте.

Нужно отметить, что полиция достаточно лояльно относится к бомжам в стенах въездных ворот в город. По ночам у лиц без определенного места жительства есть возможность разместиться в зале ожидания и отдыхать рядом с отъезжающими. Разумеется, при условии, если они не нарушают общественный порядок.

Фото: соцсети