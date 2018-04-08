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Срочно: Полиция предотвратила атаку на полумарафоне в Берлине — СМИ
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Срочно: Полиция предотвратила атаку на полумарафоне в Берлине — СМИ 

ИА Синьхуа 35 минут назад
Берлин, 8 апреля /Синьхуа/ — Полиция Германии предотвратила
атаку на Берлинском полумарафоне. Об этом сообщили местные СМИ.
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