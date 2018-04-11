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Трамп посоветовал России приготовиться к ракетным ударам по Сирии
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Трамп посоветовал России приготовиться к ракетным ударам по Сирии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал предстоящие удары по Сирии и призвал Россию «подготовиться».
"Россия обещает сбить все без исключения ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовьтесь как следует, потому что ракет будет много — хороших, новых и высокотехнологичных", — написал он в своем Twitter.
Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and «smart!» You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.
​Глава государства добавил, что «не стоит поддерживать животное, которое травит свой народ отравляющим газом», подразумевая сообщения о якобы имевшей место химической атаке в сирийском городе Дума. Правительство Асада при этом опровергло информацию о применении химоружия.
Реакция Москвы
В ответ на заявление американского лидера в представитель российского МИД Мария Захарова заметила, что «умные ракеты» США, о которых говорится в твите, могут уничтожить все доказательства применения химоружия в Сирии.
"Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории", — написала она в Facebook.
В понедельник Трамп пообещал, что до среды примет решение о действиях против Дамаска, которого страны Запада обвинили в применении хлора против мирных жителей в Думе.
При этом Москва информацию об атаке опровергла. Российский МИД заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ сирийскими войсками — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
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