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С нелегальной торговлей предложили бороться с помощью видеокамер
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С нелегальной торговлей предложили бороться с помощью видеокамер 

АиФ Санкт-Петербург 43 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Активисты движения «Красивый Петербург» подготовили предложения по улучшению системы видеомониторинга «Безопасный город», сообщается на странице сообщества в социальной сети.
В сообщении говорится, что в рамках программы «Цифровой экономики» предусмотрено создание в Санкт-Петербурге системы видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц. Активисты предлагают использовать эту систему для упрощения процедуры привлечения к ответственности за различные административные правонарушения. Например, за парковку на газонах и тротуарах, нелегальную торговлю на улицах города или за расклейку объявлений.
«Все эти данные должны быть активно использованы всеми ведомствами, которые отвечают за соблюдение закона и привлечение преступников и правонарушителей к ответственности», — говорится в сообщении.
Активисты уже передали свои предложения в приемную начальника ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Сергея Умнова. На следующей неделе эти предложения планируется отправить в правительство города.
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