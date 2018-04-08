С нелегальной торговлей предложили бороться с помощью видеокамер

Активисты движения «Красивый Петербург» подготовили предложения по улучшению системы видеомониторинга «Безопасный город», сообщается на странице сообщества в социальной сети.

В сообщении говорится, что в рамках программы «Цифровой экономики» предусмотрено создание в Санкт-Петербурге системы видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц. Активисты предлагают использовать эту систему для упрощения процедуры привлечения к ответственности за различные административные правонарушения. Например, за парковку на газонах и тротуарах, нелегальную торговлю на улицах города или за расклейку объявлений.

«Все эти данные должны быть активно использованы всеми ведомствами, которые отвечают за соблюдение закона и привлечение преступников и правонарушителей к ответственности», — говорится в сообщении.