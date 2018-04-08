Света нет, но вы держитесь: сотни ростовчан останутся без электричества на следующей неделе

«Ростовские городские электросети» сообщают об отключениях света. Ростовчанам придется сидеть без электричества из-за профилактических работ.

Завтра, 9 апреля, и до 22 апреля электричество будут отключать с 9:00 до 17:00 на следующих улицах:

пер. Белостокский, 48, 48а;

ул. Белостокская, 23–29;

пер. Ботанический спуск, 3;

ул. Лесопарковая, 13–17, 20–54;

ул. Родниковая, 3–17, 14–54.

С 9:00 до 17:00 с 9 по 16 апреля:

ул. Ярослава Галана, 2–26;

ул. Гаккеля, 3–21; 2–18;

ул. Ларина, 1–3;

ул. Цезаря Куникова, 1–9; 2–12;

ул. Шеболдаева, 27–55; 12–22;

ул. Ивана Франко;

ул. Кропоткина, 2–10;

пер. Айвазовского;

пер. Ростовский;

пер. Ленкоранский;

ул. Профинтерна, 14–24.

С 9:30 до 16:00 с 9 по 18 апреля:

ул. Станиславского 39-47, 48-52;

ул. Обороны 49.

9 апреля с 9 до 17 часов:

ул. Балакирева, 1–25, 2–36;

ул. Губаревича, 1–37, 2–44;

ул. 1-я Кольцевая, 13–25, 36–52;

ул. 2-я Кольцевая, 11–59, 28–42;

ул. 3-я Кольцевая, 2–44, 15–37;

пер. Олимпийский, 19–27;

ул. Профсоюзная, 51, 85–89, 180–214;

пл. Рабочая, 10;

ул. Разина, 8;

пер. Радиальный, 2–44, 9–27;

ул. Скачкова, 1–3;

пер. Чухновский, 24–28;

11-я улица, 33–43, 66–74;

пер. Доломановский, 93–101, 96–104;

ул. Текучёва, 162–182, 97–107;

ул. Н. Ополчения, 139–151, 188–202;

ул. Нефёдова, 44, 58;

пр. Ворошиловский, 87, 89;

ул. Тельмана, 72;

ул. Красноармейская, 63/1, 65;

ул. 6-я линия, 7, 9;

ул. 8-я линия, 1–11, 2–20;

ул. 10-я линия, 1–15, 2–16;

ул. Майская, 30–4;

пер. Гвардейский, 72;

ул. Белорусская, 21–51;

ул. Киргизская, 20–38;

ул. Кременчугская, 1–5, 2–22;

пер. Сальский, 22–42;

пер. Медведицкий, 25–47, 28–48;

пер. Хопёрский, 21–39, 24–44;

пер. Донецкий, 23–39, 34–68;

пер. Игарский, 29–65, 36–68;

пер. Днепровский, 33–61, 36–66;

пер. Беломорский, 35–71;

ул. 12 декабря, 31–47;

ул. Мелитопольская, 19–41;

ул. Курчатова, 3–62;

пер. Самоходный, 1–11, 2–26.

Во вторник, 10 апреля, с 9:00 до 17:00 свет отключат по адресам:

ул. Орбитальная, 12;

ул. Добровольского, 19/7; 19а;

пр Королева, 5/4; 7; 7б;

ул. Очаковская, 25–61, 28–56;

ул. Красных Зорь, 105–139, 110–136;

ул. Суворова, 64, 89;

пер. Крепостной, 13–59, 24–64, 30/30, 43/98;

ул. Социалистическая, 186–200, 185–193;

ул. Петровская, 59–75, 84–100;

ул. Станиславского, 183–209, 250–278;

пер. Нахичеванский, 2–10, 1–9;

бул. Комарова, 13, 13/1, 13/3;

пр. Космонавтов, 19, 19/1;

ул. 14-я линия, 65–71;

пр. Шолохова, 60–84;

пер. Лечебный, 1–27, 2–28;

ул. Рябышева, 68–92, 95–127;

пер. Клавишный, 21–43, 28–38;

ул. Черевичкина, 80–90.

С 10 по 11 апреля с 9:00 до 16:00 обесточат дома по адресам:

пр. Ворошиловский, 10, 17;

ул. Обороны, 91–107, 66–78;

ул. Станиславского, 106–118, 73–83;

ул. Тургеневская, 78.

С 10 по 13 апреля с 9:00 до 17:00:

ул. 2-я Пролетарская, 75–89, 56–68;

ул. 43-я линия, 16–48, 17–29;

ул. 41-я линия, 23–47, 28–52;

ул. 39-я линия, 78–92, 35–77.

В среду, 11 апреля, с 9:00 до 17:00 света не будет в следующих домах:

ул. Леваневского, 25–31;

ул. Зеленодольская, 15–35;

бул. Комарова, 9а, 9/2, 11, 11/1, 11/2, 11/3;

ул. Димитрова, 2–20, 1–23;

Александровский спуск, 1–161, 2–158;

пер. Водопроводный, 2, 102–104, 3–7;

пер. Ветреный;

ул. 1-я Кольцевая, 27–43, 50–74;

ул. 2-я Кольцевая, 50–74, 61–77;

ул. 3-я Кольцевая, 39–73;

ул. Орбитальная, 12;

ул. Добровольского, 19/7; 19а;

пр. Королева, 5/4; 7; 7б;

ул. Мадояна, 2–28;

пл. Рабочая, 1а, 1;

ул. Ясная, 1–31, 8–24;

ул. Руставели, 4–28.

В этот же день с 9:00 до 16:00:

бул. Комарова, 9а, 9/2, 11, 11/1, 11/2, 11/3;

пер. Университетский, 107, 111, 113;

ул. М. Горького, 176, 191–219.

В четверг, 12 апреля, с 9:00 до 17:00 обесточат дома по адресам:

пр. Коммунистический, 24, 28/2, 30/1;

пр. Стачки, 215, 215/3, 215а;

ул. Мурлычева, 27–53, 24–46;

ул. 16-я линия, 16–32, 11–39;

ул. Майская, 20/7, 15–21;

ул. 14-я линия, 19–46;

ул. Зорге, 4а.

С 9:00 до 16:00:

бул. Комарова, 7, 7/3, 9, 9/1, 9/3.

В пятницу, 13 апреля, с 9:00 до 17:00 будут обесточены следующие дома:

ул. 40-я линия, 32–64, 5–31;

ул. Школьная, 30–58, 31–41;

ул. Черевичкина, 52–62;

пр. Коммунистический, 28/1, 30/1, 32;

ул. Рябышева, 58–66, 79–93.

С 9:00 до 15:00 света не будет по адресу пр. Буденновский, 46.