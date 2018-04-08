Света нет, но вы держитесь: сотни ростовчан останутся без электричества на следующей неделе 

«Ростовские городские электросети» сообщают об отключениях света. Ростовчанам придется сидеть без электричества из-за профилактических работ.
Завтра, 9 апреля, и до 22 апреля электричество будут отключать с 9:00 до 17:00 на следующих улицах:
пер. Белостокский, 48, 48а;
ул. Белостокская, 23–29;
пер. Ботанический спуск, 3;
ул. Лесопарковая, 13–17, 20–54;
ул. Родниковая, 3–17, 14–54.
С 9:00 до 17:00 с 9 по 16 апреля:
ул. Ярослава Галана, 2–26;
ул. Гаккеля, 3–21; 2–18;
ул. Ларина, 1–3;
ул. Цезаря Куникова, 1–9; 2–12;
ул. Шеболдаева, 27–55; 12–22;
ул. Ивана Франко;
ул. Кропоткина, 2–10;
пер. Айвазовского;
пер. Ростовский;
пер. Ленкоранский;
ул. Профинтерна, 14–24.
С 9:30 до 16:00 с 9 по 18 апреля:
ул. Станиславского 39-47, 48-52;
ул. Обороны 49.
9 апреля с 9 до 17 часов:
ул. Балакирева, 1–25, 2–36;
ул. Губаревича, 1–37, 2–44;
ул. 1-я Кольцевая, 13–25, 36–52;
ул. 2-я Кольцевая, 11–59, 28–42;
ул. 3-я Кольцевая, 2–44, 15–37;
пер. Олимпийский, 19–27;
ул. Профсоюзная, 51, 85–89, 180–214;
пл. Рабочая, 10;
ул. Разина, 8;
пер. Радиальный, 2–44, 9–27;
ул. Скачкова, 1–3;
пер. Чухновский, 24–28;
11-я улица, 33–43, 66–74;
пер. Доломановский, 93–101, 96–104;
ул. Текучёва, 162–182, 97–107;
ул. Н. Ополчения, 139–151, 188–202;
ул. Нефёдова, 44, 58;
пр. Ворошиловский, 87, 89;
ул. Тельмана, 72;
ул. Красноармейская, 63/1, 65;
ул. 6-я линия, 7, 9;
ул. 8-я линия, 1–11, 2–20;
ул. 10-я линия, 1–15, 2–16;
ул. Майская, 30–4;
пер. Гвардейский, 72;
ул. Белорусская, 21–51;
ул. Киргизская, 20–38;
ул. Кременчугская, 1–5, 2–22;
пер. Сальский, 22–42;
пер. Медведицкий, 25–47, 28–48;
пер. Хопёрский, 21–39, 24–44;
пер. Донецкий, 23–39, 34–68;
пер. Игарский, 29–65, 36–68;
пер. Днепровский, 33–61, 36–66;
пер. Беломорский, 35–71;
ул. 12 декабря, 31–47;
ул. Мелитопольская, 19–41;
ул. Курчатова, 3–62;
пер. Самоходный, 1–11, 2–26.
Во вторник, 10 апреля, с 9:00 до 17:00 свет отключат по адресам:
ул. Орбитальная, 12;
ул. Добровольского, 19/7; 19а;
пр Королева, 5/4; 7; 7б;
ул. Очаковская, 25–61, 28–56;
ул. Красных Зорь, 105–139, 110–136;
ул. Суворова, 64, 89;
пер. Крепостной, 13–59, 24–64, 30/30, 43/98;
ул. Социалистическая, 186–200, 185–193;
ул. Петровская, 59–75, 84–100;
ул. Станиславского, 183–209, 250–278;
пер. Нахичеванский, 2–10, 1–9;
бул. Комарова, 13, 13/1, 13/3;
пр. Космонавтов, 19, 19/1;
ул. 14-я линия, 65–71;
пр. Шолохова, 60–84;
пер. Лечебный, 1–27, 2–28;
ул. Рябышева, 68–92, 95–127;
пер. Клавишный, 21–43, 28–38;
ул. Черевичкина, 80–90.
С 10 по 11 апреля с 9:00 до 16:00 обесточат дома по адресам:
пр. Ворошиловский, 10, 17;
ул. Обороны, 91–107, 66–78;
ул. Станиславского, 106–118, 73–83;
ул. Тургеневская, 78.
С 10 по 13 апреля с 9:00 до 17:00:
ул. 2-я Пролетарская, 75–89, 56–68;
ул. 43-я линия, 16–48, 17–29;
ул. 41-я линия, 23–47, 28–52;
ул. 39-я линия, 78–92, 35–77.
В среду, 11 апреля, с 9:00 до 17:00 света не будет в следующих домах:
ул. Леваневского, 25–31;
ул. Зеленодольская, 15–35;
бул. Комарова, 9а, 9/2, 11, 11/1, 11/2, 11/3;
ул. Димитрова, 2–20, 1–23;
Александровский спуск, 1–161, 2–158;
пер. Водопроводный, 2, 102–104, 3–7;
пер. Ветреный;
ул. 1-я Кольцевая, 27–43, 50–74;
ул. 2-я Кольцевая, 50–74, 61–77;
ул. 3-я Кольцевая, 39–73;
ул. Орбитальная, 12;
ул. Добровольского, 19/7; 19а;
пр. Королева, 5/4; 7; 7б;
ул. Мадояна, 2–28;
пл. Рабочая, 1а, 1;
ул. Ясная, 1–31, 8–24;
ул. Руставели, 4–28.
В этот же день с 9:00 до 16:00:
бул. Комарова, 9а, 9/2, 11, 11/1, 11/2, 11/3;
пер. Университетский, 107, 111, 113;
ул. М. Горького, 176, 191–219.
В четверг, 12 апреля, с 9:00 до 17:00 обесточат дома по адресам:
пр. Коммунистический, 24, 28/2, 30/1;
пр. Стачки, 215, 215/3, 215а;
ул. Мурлычева, 27–53, 24–46;
ул. 16-я линия, 16–32, 11–39;
ул. Майская, 20/7, 15–21;
ул. 14-я линия, 19–46;
ул. Зорге, 4а.
С 9:00 до 16:00:
бул. Комарова, 7, 7/3, 9, 9/1, 9/3.
В пятницу, 13 апреля, с 9:00 до 17:00 будут обесточены следующие дома:
ул. 40-я линия, 32–64, 5–31;
ул. Школьная, 30–58, 31–41;
ул. Черевичкина, 52–62;
пр. Коммунистический, 28/1, 30/1, 32;
ул. Рябышева, 58–66, 79–93.
С 9:00 до 15:00 света не будет по адресу пр. Буденновский, 46.