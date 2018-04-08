В Петербурге начали сбор использованных бутылок за деньги

Сбором использованных бутылок и упаковок из пластика в Петербурге занялась компания RecoverGreen. Как отмечено на их сайте, аналогичных программ по сбору, сортировке и переработки пластиковых изделий в России пока не представлено.

За любую пластиковую или картонную упаковку из-под воды, молока, пива и иных жидких продуктов возврат составит 50 копеек. Также КусщмукGreen займутся сбором полиэтиленовых пакетов — 10 копеек за каждый.

Цель компании — добиться 100% сбора ПЭТ и композитной упаковки по всей России. Авторы проекта по сбору пластика отмечают, что ежедневно в Петербурге выбрасывается 5.000.000 кг мусора.

Адреса пунктов приема: 1. Метро «Академическая», Гражданский пр. д.23, к.1 в помещении универсама «Народная 7Я семьЯ» ООО «ТД Интерторг», время работы пункта с 18.00 до 21.00 в будни, с 10.00 до 13.00 в субботу, выходной воскресенье.2. Метро «Парнас» , 4-й Верхний пер. 19Б в помещении супермаркета «SPAR», время работы пункта с 18.00 до 21.00 в будни, суббота с 10.00 до 13.00, воскресенье-выходной.3. Метро «Академическая», Гражданский пр.39, в помещении Универсама «идеЯ» ООО «ТД Интерторг», временно закрыт.4. Метро «Пр. Просвещения», пр. Энгельса 136 к.1, в помещении Универсама «Народная 7Я семьЯ» ООО «ТД Интерторг», время работы пункта с 18.00 до 21.00 ежедневно, кроме субботы и воскресения.5. В районе ст. метро «Озерки», пр. Луначарского 60 к.1 в помещении супермаркета «SPAR», время работы пункта с 18.00 до 21.00 в будни, суббота с 10.00 до 13.00, воскресенье выходной.6. Метро «Пр. Большевиков», ул. Коллонтай, 10 в помещении супермаркета «SPAR», время работы пункта с 18.00 до 21.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.7. Метро «Ладожская», Индустриальный пр.,34 в помещении супермаркета «SPAR», время работы пункта с 18.00 до 21.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.8. Метро «Пр. Большевиков», ул. Латышских Стрелков, 9 к 1 в помещении супермаркета «SPAR», время работы пункта с 18.00 до 21.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.9. Метро «Пл. Мужества», пр. 2-й Муринский,14 в помещении Универсама «Народная 7Я семьЯ» ООО «ТД Интерторг», время работы пункта с 18.00 до 21.00 ежедневно, кроме субботы и воскресения.

Также готовятся к открытию пункты:— Метро «Василеостровская», В. О. 2-я линия д.39/16, в помещении Универсама «Народная 7Я семьЯ» ООО «ТД Интерторг», время работы пункта с 18.00 до 21.00 ежедневно, кроме субботы и воскресения. — Метро «Пионерская» и «Комендантский пр.», пр. Испытателей д.29, в помещении супермаркета «SPAR», время работы пункта с 18.00 до 21.00 ежедневно кроме субботы и воскресенья.

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