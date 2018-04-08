Дезертирство и другие главные причины поражения белых в Гражданской войне

У Белой армии не было сильной поддержки населения. Обратная точка зрения коренится на результатах выборов в Учредительное собрание, когда даже на фронтах большинство голосов набирали не большевики, а эсеры

Поддержка населения

Социальная база Красной армии изначально была куда более прочной, нежели армии Белой. Большевики могли опереться на поддержку рабочих и крестьянской бедноты. Эти категории населения всегда можно было мобилизовать за паек и небольшое денежное довольствие.

Крестьяне-середняки воевали и у белых, и у красных, однако они неохотно отправлялись в чужие губернии и легко переходили из одного стана в другой.

После того как основным принципом формирования Белой армии стала массовая мобилизация, качественный состав её войск заметно ухудшился и, при отсутствии широкой социальной поддержки, это привело к значительному снижению боеспособности.

Кроме того, к началу Гражданской войны у большевиков уже была сформированная террористическая сеть, в которую были вовлечены вчерашние уголовники, налетчики и блатари. Они изводили диверсиями регионы, контролируемые белыми.

Аристократы

Если посмотреть советские фильмы о Гражданской войне, то можно увидеть, что белые офицеры — сплошь интеллигентные люди, «белая кость», дворяне и аристократы. Они слушают романсы, заключают офицерские споры и предаются ностальгии по былой России

Однако эта картина, конечно, сильно приукрашена.

Подавляющее большинство белых офицеров были из так называемых разночинцев. Далеко не все из них даже были обучены грамоте, о чем сегодня можно узнать, если посмотреть на документы приемной комиссии Академии генерального штаба

Поступавшие в нее офицеры показывали «слабое знание истории и географии», «отсутствие ясности мышления и общую недисциплинированность ума», делали множество грубых ошибок. И это были не просто офицеры, а лучшие, поскольку не каждый мог претендовать на поступление в Академию. Конечно, мы не станем утверждать, что все белые офицеры были неграмотными, но то, что у них у всех была «голубая кровь» не соответствует истине.

Дезертирство

Когда сегодня говорят о причинах поражения Белой армии, то любят говорить про массовое дезертирство оттуда. Мы не станем отрицать, что дезертирство имело место, но различными были как его причины, так и его масштабы у противоборствующих сторон.

Помимо частных случаев добровольного ухода из Белой армии, были и массовые факты дезертирства, что было вызвано рядом причин.

Во-первых, армия Деникина, несмотря на то, что контролировала достаточно большие территории, так и не смогла существенно нарастить за счет обитающих на них жителей свою численность.

Во-вторых, в тылу у белых часто орудовали шайки «зеленых» или «черных», которые воевали и против белых, и против красных. Дезертиры часто оказывались среди них. Однако все равно, при прочих равных, из Красной армии дезертировало намного больше народа. Только за один год (1919-1920) РККА добровольно покинуло не менее 2,6 миллионов человек, что превышало общую численность Белой армии.

Поддержка союзников

Роль интервенции в помощи Белой армии очень сильно преувеличена. Войска интервентов практически не вступали в столкновения с Красной армией, за исключением незначительных боев на Севере, а в Сибири и вовсе сотрудничали с большевиками.

Помощь Белой армии ограничивалась, по большему счету, только военными поставками.

Но и эту помощь «союзники» оказывали далеко не даром. За вооружение приходилось расплачиваться золотым запасом и зерном, отчего первыми страдали крестьяне.

Как результат, популярность движения за восстановление «прежней» России от этого неуклонно падала. Да и помощь эта была незначительной. Деникину, например, англичане поставили всего несколько десятков танков, хотя у них после Первой мировой на вооружении стояли тысячи.

Несмотря на то, что последние военные формирования были вытеснены с территории СССР (на Дальнем Востоке) в 1925 году, фактически весь смысл интервенции для стран Антанты изжил себя уже после подписания Версальского договора.

Миф о том, что белые офицеры были очень идейными и даже под страхом смерти отказывались сдаваться большевикам, к сожалению, только миф. Только под Новороссийском в марте 1920 года Красной армией было взято в плен 10000 офицеров-деникинцев, 9660 человек — офицеров-колчаковцев.

Большую часть пленных приняли в Красную армию.

Из-за большого количества бывших белых в Красной армии, военное руководство большевиков даже ввело лимит на число белых офицеров в РККА — не больше 25% командного состава. «Излишки» отправлялись в тыл, или шли преподавать в военные училища.

31 августа 1924 года самоназванный «блюститель», Кирилл Владимирович объявил себя Императором Всероссийским Кириллом I. Таким образом, армия автоматически переходила под его начало, поскольку формально она подчинялась императору.

Но на следующий день армии не стало — она была распущена самим Врангелем , а на ее месте появился Русский Общевоинский союз, который тот же Врангель и возглавил. Как ни странно, но РОВС существует, и по сей день, следуя все тем же принципам 1924 года.

Врангель и Блюмкин

Врангелевские формирования вызывали серьезную тревогу у советского командования. На Врангеля даже было организовано несколько покушений. Одно из них закончилось, так и не начавшись.

Осенью 1923 года к Врангелю в дверь постучался Яков Блюмкин — убийца германского посла Мирбаха.

Чекисты выдавали себя за французских кинооператоров, которым Врангель до этого согласился позировать. Имитирующий камеру ящик был доверху забит оружием, дополнительный — пулемет Льюис прятали в чехле от штатива. Но заговорщики сразу допустили серьезную ошибку — постучали в дверь, что было совершенно не принято как в Сербии , где происходило действие, так и во Франции , где давно перешли на дверные звонки. Охранники справедливо сочли, что стучаться могут только люди, приехавшие из Советской России, и ворота, на всякий случай, не открыли.

Национальная политика

Большой ошибкой Белой армии было то, что она проиграла «национальный вопрос». Деникинская концепция «единой и неделимой России» не допускала даже обсуждения вопроса о самоопределении национальных территорий, входивших в состав России.

При взятии Киева Деникин, отрицавший независимость Украины , не смог договориться с руководством УНР и Галицкой армии.

Это привело к вооруженному противостоянию, которое хоть и закончилось победой деникинцев, могло бы и вовсе не состояться. Это лишило белое движение поддержки национальных меньшинств, многие из которых были настроены против большевиков.

Генеральская честь

Был в истории Белой армии и свой «Иуда». Им стал французский генерал Жанен. Он обещал обеспечить, если окажется возможным, безопасное следование Колчака туда, куда он захочет. Колчак поверил генералу на слово, но тот его не сдержал. По прибытии в Иркутск Колчак был задержан чехами и передан сначала эсеро-меньшевистскому Политцентру, а затем оказался в руках большевиков и 7 февраля 1920 года был расстрелян. Жанен получил за свое предательство прозвище «генерал без чести».

Анненков