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Курганский аэропорт не подготовлен к экстремальным ситуациям
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Курганский аэропорт не подготовлен к экстремальным ситуациям 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В Кургане продолжаются проверки противопожарной безопасности в местах массового пребывания людей.
Очередной рейд прошел в Курганском аэропорту. Несмотря на важность объекта, безопасность там оставляет желать лучшего. Уж слишком много нарушений выявилось. Так, например, пути эвакуации были заставлены горючими материалами с краской. А огнетушители и вовсе мало того, что не пригодны для пользования, так еще и паспорта завода-изготовителя где-то затерялись. В случае внештатной ситуации персонал аэропорта даже не знает как себя вести: куда бежать и что делать с пассажирами. Сотрудников этому никто не обучал. Проверяющие за голову схватились и тут же составили на ответственного за пожарную безопасность протокол об административном правонарушении. Уж, если на таком важном объекте не знают элементарных правил, что говорить о магазинах и кафе.
Кстати, проверки соблюдения норм противопожарной безопасности стали устраивать сами курганцы. В магазинах они теперь требуют показать огнетушители, пожарные гидранты и пути эвакуации. Все происходящее снимают на камеру телефона. На днях в черный список такой проверки попал магазин «Пятерочка» с пустующим противопожарным щитом.
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