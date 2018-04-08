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Минниханов встретился с премьер-министром Бахрейна
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Минниханов встретился с премьер-министром Бахрейна 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КАЗАНЬ, 8 апр — РИА Новости. Россия поддерживает интенсивный политический диалог с Бахрейном, а взаимодействие в рамках группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» позволит укрепить сотрудничество между странами, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.
Минниханов находится в Бахрейне с рабочей поездкой, в ходе которой обсуждаются вопросы расширения сотрудничества. В частности, президент Татарстана встретился с премьер-министром Королевства Бахрейн Халифой бен Сальманом Аль Халифой, другими представителями официальной власти и бизнеса арабской страны, сообщает пресс-служба Минниханова.
"Российская Федерация придает большое значение взаимодействию с Королевством Бахрейн. Это сотрудничество особенно актуально в связи с непростой ситуацией в мире и, в частности, на Ближнем Востоке. Москву и Манаму сближают схожие позиции по широкому кругу международных и региональных проблем, а также стремление к урегулированию конфликтных ситуаций и противостоянию угрозам. Россия поддерживает интенсивный политический диалог с Бахрейном, в том числе и на высшем уровне", — цитирует пресс-служба слова Минниханова на встрече с премьером Бахрейна.
Президент Татарстана отметил, что республика поддерживает активные связи со странами исламского мира. Налажено взаимодействие с такими международными авторитетными институтами, как Организация исламского сотрудничества, Исламский банк развития, Молодежный форум ОИС, проводится большая работа по линии группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», в которой участвуют 33 страны. «Очередное заседание группы запланировано провести в Саудовской Аравии. Надеемся, что при вашей поддержке и поддержке короля в будущем такую встречу получится организовать и в Бахрейне, что позволит укрепить сотрудничество между нашими странами», — подчеркнул Минниханов.
Премьер Королевства Бахрейн отметил, что позиции России на Ближнем Востоке из года в год укрепляются. «Бахрейн приветствует развитие отношений между нашими странами, и наши двери открыты для взаимного сотрудничества», — сказал Халифа бен Сальман Аль Халифа.
Он рассказал о состоявшихся встречах в Исламском банке Бахрейна и инвестиционном фонде «Мумталакат», где обсуждались возможности развития партнерского банкинга в России, поднимались вопросы обмена опытом в вопросах налогообложения и проблемы добычи и переработки тяжелой сернистой нефти.
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