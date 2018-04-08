Николаевский СИЗО опроверг бунт заключенных

В СИЗО часть подозреваемых действительно отказалась заходить в камеры, с ними ведутся переговоры. Но погромов не было, передает РИА Новости , силовики охраняют периметр СИЗО на случай ЧС.

Ранее сообщалось, что утром около 50 заключенных вышли на прогулки, но потом отказались заходить в камеры. У некоторых наблюдались признаки опьянения — алкогольного и наркотического.

Отмечается, что некоторые подозреваемые уже две недели нарушают порядок и оскорбляют сотрудников СИЗО. Поэтому женской части коллектива рекомендовано не выходить на работу, передает RT.