В Орле на воинские захоронения выделят полмиллиона рублей

Орле администрация города утвердила муниципальную программу благоустройства воинских захоронений на 2018 год.

По предварительным данным, общий объем финансирования составит порядка полумиллиона рублей. Из них 384 тысячи рублей выделит областной бюджет, 116 тысяч составят средства муниципалитета.

Финансирование будет направлено на благоустройство территории мемориала в Медведевском лесу, где в братской могиле покоятся расстрелянные фашистами военнопленные и мирные жители.

Всего в областном центре находится 58 воинских захоронений на кладбищах, пять братских могил, одна отдельно стоящая могила, мемориальная плита, памятная доска в сквере Гуртьева, 12 памятных знаков, два бюста, 20 мемориальных досок Героям Советского Союза, три мемориальные доски участникам Великой Отечественной войны и 18 мемориальных досок, установленных военным деятелям.