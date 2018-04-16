Постпред США в ОЗХО расценил удар по Сирии как возмездие, заявил Шульгин

"Только что закончилась внеочередная сессия исполсовета нашей организации. За ее созывом стояла группа западных стран формально для обсуждения предполагаемого случая применения химического оружия в Сирии 7 апреля", — сказал Шульгин.

"Ракетный удар так называемой западной коалиции по Сирии американский посол представлял как своеобразную акцию возмездия — мол, теперь (президент Сирии Башар) Асад дважды подумает, перед тем как травить свой народ", — добавил он.

По словам постпреда РФ, «американцу активно подпевали англичанин и француз».

США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

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