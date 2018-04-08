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Кофи Аннану — 80 лет
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Кофи Аннану — 80 лет 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Седьмой Генеральный секретарь ООН и видный ганский дипломат Кофи Аннан отмечает свой 80-й день рождения. Кофи Атта Аннан родился в семье верховного вождя племени фанти в британской колонии Золотой Берег, которая позднее стала Ганой. Благодаря стипендии американского благотворительного Фонда Форда он получил образование в США, где ещё будучи студентом в 1962 году начал работать в ООН. Возглавил организацию он в январе 1997 года. В 2001 году Аннан и ООН были удостоены Нобелевской премии мира. Жизнь и карьера Аннана — в фотогалерее RT.
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