Седьмой Генеральный секретарь ООН и видный ганский дипломат Кофи Аннан отмечает свой 80-й день рождения. Кофи Атта Аннан родился в семье верховного вождя племени фанти в британской колонии Золотой Берег, которая позднее стала Ганой. Благодаря стипендии американского благотворительного Фонда Форда он получил образование в США, где ещё будучи студентом в 1962 году начал работать в ООН. Возглавил организацию он в январе 1997 года. В 2001 году Аннан и ООН были удостоены Нобелевской премии мира. Жизнь и карьера Аннана — в фотогалерее RT.