Французы вложат в тольяттинский завод 17 млн евро 

17 млн евро — именно во столько обойдётся французам новое производство в Тольятти. Предварительную сумму называет сайт горадминистрации Автограда. Напомним, на этой неделе состоялось подписание соглашения между администрацией Тольятти и французской компанией Valeo. Последняя является крупнейшим производителем и поставщиком автомобильных комплектующих и запчастей. Французская компания решила увеличить тольяттинские мощности по изготовлению трансмиссий, термальных автокомпонентов и электрики — до 1 млн деталей в год. Реализовывать автозапчасти планируют не только на российском рынке, но и за рубежом.
Фото: ТРК «Губерния»