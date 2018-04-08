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Французы вложат в тольяттинский завод 17 млн евро
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Французы вложат в тольяттинский завод 17 млн евро 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
17 млн евро — именно во столько обойдётся французам новое производство в Тольятти. Предварительную сумму называет сайт горадминистрации Автограда. Напомним, на этой неделе состоялось подписание соглашения между администрацией Тольятти и французской компанией Valeo. Последняя является крупнейшим производителем и поставщиком автомобильных комплектующих и запчастей. Французская компания решила увеличить тольяттинские мощности по изготовлению трансмиссий, термальных автокомпонентов и электрики — до 1 млн деталей в год. Реализовывать автозапчасти планируют не только на российском рынке, но и за рубежом.
Фото: ТРК «Губерния»
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