Вперед в прошлое 

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Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Наверное, у каждого есть памятная фотография, глядя на которую невольно улыбаешься. "Вечерняя Москва" предлагает вам поделиться этой маленькой радостью с читателями и принять участие в конкурсе.
Здравствуйте! Меня зовут Нина, и мне 12. У меня четыре брата и три сестры. Один из братьев — Алексей — рядом со мной. Ему 18. Совсем скоро он уйдет служить в армию. А пока мы радуемся весне у себя дома, на станции Вяжли в Тамбовской области.
Долго ли, коротко ли, вся наша семья перебралась в Москву. Говорят, в большом городе люди часто теряют друг друга, но это точно не про нас. Мы часто собираемся вместе, празднуем дни рождения, да и просто так в гости друг к другу ездим. На этой фотографии мы с Алексеем у меня дома.
НУЖНО:
— Выбрать памятную фотографию, где вы запечатлены один или с кем-то много лет назад.
— Сделать новый снимок, чтобы он был максимально похож на старый: те же люди, позы, похожая одежда, обстановка.
— Переснять старый снимок и прислать обе фотографии на электронный адрес nedelya@vm.ru, указав свои контактные данные, когда снимки сделаны и кто на них. Возможно, со старой фотографией связана интересная история.
УЧАСТНИКОВ, ЧЬИ СНИМКИ ЖЮРИ ПРИЗНАЕТ ЛУЧШИМИ, ЖДУТ ПРИЗЫ
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