«Весна, Пасха, красота!»: как в Московском регионе проходят праздничные ярмарки

В этом году Пасха, важнейший христианский праздник, ознаменовалась не только традиционными богослужениями, освящением куличей и крашеными яйцами. 7 апреля в Москве стартовал фестиваль «Пасхальный дар», в рамках которого город украсили яркими атрибутами праздника, а для жителей города и гостей столицы подготовили увлекательные мероприятия на 38 специальных площадках. Фото украшенного к Пасхе города заполонили соцсети в первые же дни.

Особенно москвичам полюбились деревья, украшенные бело-розовыми лепестками и крашенными в нежные цвета яйцами.

Публикация от Юлия (@july_levina)

8 Апр 2018 в 4:34 PDT Публикация от Ekaterina Stepanova (@cather1n)

8 Апр 2018 в 4:16 PDT Публикация от Nika🍓 Travel & Moscow💙 (@nichakit)

7 Апр 2018 в 9:55 PDT На всех праздничных площадках проходят тематические мастер-классы. Посетителей учат расписывать пасхальные яйца и предлагают отведать необычные праздничные угощения — куличи с экзотическими вкусами и вареные страусиные яйца. На площадках «Пасхального дара» время можно провести не только интересно, но и с пользой. Так, например, на Тверском бульваре можно пообщаться с представителями приютов и взять себе кошку или собаку. Там же проходит бесплатная вакцинация животных.

Публикация от Anastasia V (@miss_anastasia_v)

8 Апр 2018 в 5:13 PDT С праздником! Со Светлым Христовым Воскресением! Мира, добра и благополучия! #праздник #православие #2018 #апрель #mobilephotography #photooftheday #пасхальныйдар #happyeaster

Публикация от Марина Алекс (@marinaaleks83)

7 Апр 2018 в 11:25 PDT Пасхальные ярмарки проходят и в Подмосковье . В Московской области праздничные площадки открылись еще 2 апреля. В воскресенье, 8 апреля, на каждой торговой площадке пройдут праздничные мероприятия. В Одинцовском районе проведут благотворительный книжный базар, конкурс на лучшую роспись яйца, кузнечный мастер-класс. Также состоится «Пасхальный перезвон». Для этого заранее была изготовлена уникальная передвижная колокольня с колоколами авторского литья.

Богослужения, ярмарки и концерты. Как отпразднуют пасху в Подмосковье

Не пропустите, на нашей Пасхальной ярмарке сейчас идёт детская анимационная программа😜 Также подходите к 14.30 и насладитесь Весёлым Цирковым представлением «Тутти-Фрутти» В 15.30 — вас ждёт Песенно-танцевальный марафон с Фольк-ансамблем «Тень-Потетень» И, конечно же, не забудьте, что в 16.30 будет награждение лучших работ и самых активных участников праздника🎁🤗 С уважением к Вам, Одинцовское подворье:) Московская Область, город Одинцово , ул, Свободы.д.1 #Одинцово #Подворье #ОдинцовскоеПодворье #ОдинцовскийРайон #Подмосковье #МосковскаяОбласть #друзья #новости #внимание #свежиеновости #ярмарка #пасха #длявас #скидки #житьврадость #наздоровье #всесюда #отдых #апрель #одинцовскиегрядки

Публикация от Одинцовское Подворье (@opholding)

8 Апр 2018 в 4:31 PDT