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Анна Семенович пожаловалась на кражу кулича
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Анна Семенович пожаловалась на кражу кулича 

Клео.Ру 40 минут назад
Фото: Клео.Ру
В прошедшие выходные Анна Семенович была в Венеции, где намеревалась отметить Пасху по всем традициям. Для этого она взяла с собой из Москвы крашеные яйца и кулич. Однако ее планы были нарушены, звезду нагло обворовали прямо на балконе гостиницы.
Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich)
7 Апр 2018 в 2:13 PDT  Европа отмечает Пасху на неделю раньше, и Анна боялась, что не сможет найти в Венеции кулича, поэтому все необходимое она привезла с собой. Праздничный стол она организовала на балконе старинного отеля. Сделав снимок яств, Анна ушла за кофе, а когда вернулась, то кулич оказался съеден пронырливыми местными жителями, пишет издание «7 Дней».
«Это морские чайки нагло обокрали меня! — рассказала певица. — Оставили только яйцо на блюдечке!»
Но Анна не расстроилась, она надела желтый плащ и в таком эффектном виде совершила поездку по городским каналам на гондоле.
Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich)
8 Апр 2018 в 7:30 PDT  «Очень красиво! Такие цветные домики. Мне попался очень милый гондольер, его зовут Лука. Кстати, прокатиться на гондоле в Венеции — достаточно дорогое удовольствие. Полчаса стоят почти 100 евро», — поведала знаменитость.
Анна рассказала, что даже на 30 минут большинства туристов не хватило, и они покинули гондолу ради бара на первой же остановке. Сама же Семенович целый день гуляла по древнему городу, наслаждаясь его неиссякаемой красотой.
Напомним, что у звезды не в первый раз «конфликт» с живностью. Когда певица отдыхала на Бали, где отмечала Старый Новый год, она напугала местную ящерицу, которую приняла за крокодила.
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 Ещё 2 источника 
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