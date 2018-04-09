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Мать вместе с любовником насиловала своего семилетнего сына
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Мать вместе с любовником насиловала своего семилетнего сына 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Страшная правда открылась в одной из семей Санкт-Петербурга. Как удалось установить следствию, в Красносельском районе 38-летняя женщина вместе с 34-летним любовником неоднократно насиловала собственного семилетнего ребенка.
Сожителям предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера по отношению к мальчику, сообщает местный СУ СК 9 апреля. Сейчас оба они заключены под стражу.
Как оказалось, ребенка неоднократно развращали в течение длительного времени — с 2017 года по настоящий момент.
Любовник матери школьника также обвиняется в изнасиловании знакомой в марте этого года.
Расследование продолжается.
Напомним, две 13-летние сестры-близняшки забеременели от родного брата.
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