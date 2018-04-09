Мать вместе с любовником насиловала своего семилетнего сына

Страшная правда открылась в одной из семей Санкт-Петербурга . Как удалось установить следствию, в Красносельском районе 38-летняя женщина вместе с 34-летним любовником неоднократно насиловала собственного семилетнего ребенка.

Сожителям предъявлено обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера по отношению к мальчику, сообщает местный СУ СК 9 апреля. Сейчас оба они заключены под стражу.

Как оказалось, ребенка неоднократно развращали в течение длительного времени — с 2017 года по настоящий момент.

Любовник матери школьника также обвиняется в изнасиловании знакомой в марте этого года.

Расследование продолжается.

Напомним, две 13-летние сестры-близняшки забеременели от родного брата.