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Бастрыкин рассказал студентам о сыне Дерипаски, сидевшем на фонаре в поддержку Навального
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Бастрыкин рассказал студентам о сыне Дерипаски, сидевшем на фонаре в поддержку Навального 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал студентам о сыне олигарха Олега Дерипаски, который участвовал в акции Алексея Навального против коррупции, забрался на фонарь и долго не хотел спускаться. Об этом Бастрыкин заявил на первой лекции для студентов юрфака СПбГУ, содержание которой пересказывает
"Фонтанка"
Бастрыкин подписал договор с университетом, стал профессором и будет совмещать преподавание с основной работой. Вступительная лекция была обзорной, глава СК прошелся по трехвековой истории следствия и рассказал о некоторых запомнившихся ему моментах современного этапа.
Одним из таких стали антикоррупционные митинги
26 марта 2017 года, организованные политиком Алексеем Навальным. Символом стали двое школьников, забравшихся на фонарный столб у памятника Пушкину и долго не желавшие спускаться к полицейским. Бастрыкин заявил, что одним из них был сын миллиардера Олега Дерипаски: «Знаете, кто это был? Олигарх. Сейчас в скандале…Опять Навальный его поймал… С какой-то женщиной отдыхал … Дерипаска, спасибо! Это сын Дерипаски кричал „Долой коррупцию!“
После митингов СМИ  называли имена
двух школьников, сидевших на фонаре: это Роман Шингаркин, сын депутата Госдумы Максима Шингаркина, а также 16-летний Павел Дятлов. По данным
Forbes, сына Олега Дерипаски зовут Петр Дерипаска. Его состояние журнал оценил в 2,55 млрд долларов.
Это, впрочем, было до объявления
новых санкций США, после которых капитализация компаний Олега Дерипаски резко снизилась.
О самом бизнесмене, как сообщает „Фонтанка“, Бастрыкин тоже отозвался нелестно: „Дерипаска — сам фигурант, если без амнистии подойти, которую постоянно продлевают, коррупционных дел. В 90-е годы дербанили экономику с помощью коррупции, прямого бандитизма, обмана. Государство сделало вид, что эта эпоха прошла, всем простило“, — заявил глава СК. А потом добавил: „Не тебе, сын Дерипаски, кричать „Долой коррупцию!“
После весенних протестов, предварявших предвыборную кампанию, многие чиновники заявили о том, что дети должны быть вне политики и что им  следует запретить
участие в массовых акциях.
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