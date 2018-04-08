Бастрыкин рассказал студентам о сыне Дерипаски, сидевшем на фонаре в поддержку Навального

Бастрыкин подписал договор с университетом, стал профессором и будет совмещать преподавание с основной работой. Вступительная лекция была обзорной, глава СК прошелся по трехвековой истории следствия и рассказал о некоторых запомнившихся ему моментах современного этапа.

Одним из таких стали антикоррупционные митинги

26 марта 2017 года, организованные политиком Алексеем Навальным. Символом стали двое школьников, забравшихся на фонарный столб у памятника Пушкину и долго не желавшие спускаться к полицейским. Бастрыкин заявил, что одним из них был сын миллиардера Олега Дерипаски: «Знаете, кто это был? Олигарх. Сейчас в скандале…Опять Навальный его поймал… С какой-то женщиной отдыхал … Дерипаска, спасибо! Это сын Дерипаски кричал „Долой коррупцию!“

После митингов СМИ называли имена

Forbes , сына Олега Дерипаски зовут Петр Дерипаска. Его состояние журнал оценил в 2,55 млрд долларов.

Это, впрочем, было до объявления

новых санкций США , после которых капитализация компаний Олега Дерипаски резко снизилась.

О самом бизнесмене, как сообщает „Фонтанка“, Бастрыкин тоже отозвался нелестно: „Дерипаска — сам фигурант, если без амнистии подойти, которую постоянно продлевают, коррупционных дел. В 90-е годы дербанили экономику с помощью коррупции, прямого бандитизма, обмана. Государство сделало вид, что эта эпоха прошла, всем простило“, — заявил глава СК. А потом добавил: „Не тебе, сын Дерипаски, кричать „Долой коррупцию!“

После весенних протестов, предварявших предвыборную кампанию, многие чиновники заявили о том, что дети должны быть вне политики и что им следует запретить

участие в массовых акциях.