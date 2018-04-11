В Волгограде ученые разных стран обсудят итоги Сталинградской битвы 

В Волгоградской консерватории имени Серебрякова 12 апреля состоится научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Победы в Сталинградской битве.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, ученые и краеведы рассмотрят главные итоги и уроки битвы на Волге в контексте современных событий мировой истории, сохранение исторической памяти о роли народов многонациональной России в победе над фашизмом, обсудят механизмы противодействия попыткам исказить историческую правду о прошлом нашей Родины.
В конференции будут участвовать ветераны Великой Отечественной войны, Сталинградской битвы, труженики тыла, представители общественных организаций, учреждений образования и культуры. На мероприятие также приедут научные сотрудники и историки из Беларуси, Азербайджана, Армении, Таджикистана, Узбекистана, а также из стран Балтии.
Открытие конференции состоится в 10:00.