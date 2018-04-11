В Волгограде ученые разных стран обсудят итоги Сталинградской битвы 

АиФ Волгоград: последние новости

Волгоградец убил и закопал в лесополосе многодетную мать

Грибок до Москвы доведет. Волгоградскую больницу сняли столичные журналисты

В Ворошиловском районе Волгограда на несколько дней отключат воду