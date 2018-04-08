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Где и когда: в Крым прибывает «Поезд Победы»
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Где и когда: в Крым прибывает «Поезд Победы» 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости Крым. С 8 по 14 апреля по Крыму будет курсировать настоящий паровоз времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает крымский Мининформ. Состав будет прибывать в крымские города в 73-ю годовщину в рамках патриотической акции «Дорогами Победы».
Так, первым городом стал Армянск. Затем состав проследует в Красноперекопск, Джанкой, Красногвардейское, поселки Нижнегорский и Советский, Кировское, Керчь, Ленино, Феодосию, Симферополь, Гвардейское, Саки, Евпаторию и Бахчисарай.
"Состав укомплектован платформой, на которой размещены образцы артиллерийского и стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны, а также крытым вагоном-теплушкой. В теплушке оборудован передвижной музей, экспонаты которого представляют основные события того времени. Кроме того, на железнодорожных станциях перечисленных городов и поселков, а также в пгт Первомайское, Судаке, Алуште и Ялте запланированы торжественные собрания и театрализованные представления", — сообщают в Мининформе РК.
Евпатория ждет «Поезд Победы» >>
Акция проводится под патронатом главы РК Сергея Аксенова и ФГУП «Крымская железная дорога».
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