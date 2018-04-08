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Воздушная линия электропередач 330 кВ Псков — Лужская введена в строй
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Воздушная линия электропередач 330 кВ Псков — Лужская введена в строй 

Псковская губерния 1 час назад
Три филиала системного оператора ЕЭС» подготовили к эксплуатации воздушную линию электропередачи (ВЛ) 330 кВ Псков — Лужская и двух шунтирующих реакторов совокупной мощностью 59,4 Мвар на подстанции 330 кВ Псков. Совеместные работы проводили «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада», «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (Ленинградское РДУ) и «Региональное диспетчерское управление энергосистем Новгородской и Псковской областей» (Новгородское РДУ). Как сообщает портал сообщества ТЭК EnergyLand.ru, строительство новой линии электропередачи протяженностью 160,7 км и монтаж шунтирующих реакторов выполнены в соответствии с инвестиционной программой ПАО «ФСК ЕЭС». При подготовке к вводу в работу 330 кВ Псков — Лужская специалисты филиалов системного оператора выполнили расчеты электроэнергетических режимов ленинградской и псковской энергосистем с учётом включения в работу нового оборудования. Также проведены расчёты величин токов короткого замыкания и параметров настройки устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, протестированы телеметрические системы сбора и передачи информации в диспетчерские центры Системного оператора. В период строительства, а также в ходе опробования оборудования напряжением и ввода его в работу Системным оператором обеспечена устойчивая работа энергосистем двух регионов без перерывов в электроснабжении потребителей и нарушения графиков ремонта оборудования сетевых и генерирующих компаний. Как сообщали «Псковской губернии» псковские энергетики в процессе работы, установка оборудования шла практически в круглосуточном режиме. Ввод ВЛ 330 кВ Псков — Лужская и нового оборудования ПС 330 кВ Псков повысил надёжность работы Ленинградской и Псковской энергосистем, а также обеспечил дополнительные возможности для проведения ремонтов электросетевого и генерирующего оборудования, утверждают специалисты. Установка шунтирующих реакторов на ПС 330 кВ Псков позволит компенсировать избыток реактивной мощности и поддерживать нормальные значения напряжения в сети. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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