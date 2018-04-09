Почти 170 подъездов планируется отремонтировать в районе Соколиная гора до конца года

Работы по ремонту почти 170 подъездов в многоквартирных жилых домах столичного района Соколиная гора планируется провести в 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба префектуры Восточного административного округа Москвы.

«В 2018 г. в Соколиной горе пройдет ремонт 166 подъездов в многоквартирных домах по 60 адресам. Работы проведут управляющие компании ГБУ «Жилищник района Соколиная гора», ООО «Соколиная гора» и ОАО «РЭУ №20 района Соколиная гора», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что планы относительно ремонта строятся в соответствии с состоянием конструкций и инженерных систем в каждом подъезде. В обязательном порядке в ремонт входят очистка стен от старой краски и шлифование, окрашивание, ремонт поручней и перил, окон, входных дверей, доводчиков, а в случае необходимости — их замена, ремонт или замена светильников и некоторые другие работы. Ремонт в подъездах планируется завершить к началу сентября.