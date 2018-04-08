Крестные отцы Сирии, президентское проклятие Южной Кореи, избирательные санкции США против России

Тройственный союз

Для первого зарубежного визита после переизбрания президент РФ Владимир Путин выбрал Турцию , тем самым продемонстрировав высокий уровень двусторонних отношений.

3 апреля российский лидеры двух стран в режиме видеоконференции дали старт началу строительства первой в Турции АЭС. «Аккую», которая будет покрывать потребности страны в электроэнергии на 10%, планируется запустить в 2023 году. Благодаря этому и в России , и в Турции появятся новые рабочие места, развитие передовых производств и технологий получит новый стимул, малый и средний бизнес будут обеспечены частью заказов необходимых для будущей станции. Проект имеет статус стратегической инвестиции, то есть стороны смогут возместить НДС в период строительства станции и снизить налог на прибыль с 20% до 2%, за счёт этого экономия составит $10 млрд при общей стоимости реализации $20 млрд

«Сегодня для Турции исторический день. Этот проект является самым крупным проектом в истории нашей республики», — заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг

Сотрудничество в энергетической сфере не ограничивается возведением АЭС по российскому проекту. Как сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер , укладка первой нитки газопровода «Турецкий поток» (предназначенной для поставок топлива на рынок Турции) завершится в первой декаде мая, а на сегодняшний день ведётся прокладка двух веток морского участка, вскоре начнётся подготовка к реализации сухопутной части проекта — останется построить приёмный терминал и вторую ветку (для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы).

«Мы ведём уже много лет переговоры с нашими европейскими партнёрами по созданию второй очереди «Северного потока» — «Северного потока — 2». Надеюсь, это тоже завершится позитивным результатом, но пока мы ведем переговоры и разговоры на эту тему, с Турцией мы уже скоро закончим аналогичный проект такого же масштаба. Дело уже идет практически к завершению», — заявил Путин на итоговой пресс-конференции.

За прошлый год товарооборот между Москвой Анкарой увеличился на 40%, достигнув $22 млрд, объёмы взаимных капиталовложений, встречные и прямые инвестиции приближаются к отметке $10 млрд с каждой стороны. Однако столь резкий взлёт в значительной степени связан с ограничением сотрудничества после атаки на бомбардировщик ВКС РФ в Сирии 24 ноября 2015 года, когда погиб подполковник Олег Пешков . Тем не менее, страны смогли преодолеть проблемы и восстановить сотрудничество. По итогам первого дня визита российского лидера подписан ряд двусторонних соглашений, в том числе в области связи, спорта, социальной политики, а также учреждении совместного инвестиционного фонда.

«Некоторые круги совершили попытку отравить отношения между нашими странами. После этого наши связи лишь ещё сильнее укрепились. Подписанные четыре договора между Турцией и Россией также послужат укреплению наших отношений», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

К числу перспективных сфер сотрудничества относится оборонный сектор. Турция станет первым государством — членом НАТО , которое покупает российские зенитные ракетные системы С-400. Изначально планировалось, что контракт на поставку вооружений начнёт выполняться в начале 2020 года. Однако по просьбе Анкары Москва ускорила темпы производства установок и перенесла дату передачи на июль следующего года. По информации военно-дипломатического источника, С-400 будет доставлен в Турцию по Чёрному морю тремя судами из порта Новороссийска . В состав полкового комплекта входит командный пункт, радиолокационные станции, пусковые установки, ракеты, энергетическое и вспомогательное оборудование, запасные части, инструменты и принадлежности.

«В военно-технической сфере приоритетом является реализация контракта на поставку в Турцию зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Вопрос по поводу совместного производства, передачи технологий для нас находится не в сфере доверия, либо какого-то политического взаимодействия. Это исключительно коммерческие вопросы, которые решаются на уровне хозяйствующих субъектов. Каких бы то ни было военно-политических соображений на этот счет у нас не существует и ограничений нет», — сказал Путин.

На следующий день к российскому и турецкому президентам присоединился их иранский коллега Хасан Роухани для проведения трёхсторонних переговоров по Сирии. По итогам встречи Владимир Путин подчеркнул необходимость улучшения гуманитарной ситуации в разрушенной гражданской войной стране для того, чтобы беженцы могли вернуться в свои дома, прежде всего речь идёт о сооружении социальных и инфраструктурных объектов. Он также обратил внимание на тот факт, что, кроме Москвы, Анкары и Тегерана , больше никто практически не принимает участия в оказании Сирии гуманитарной помощи, поставок по линии ООН не достаточно.

«К сожалению, некоторые супердержавы, в том числе и США , хотели использовать террористические группировки (запрещённые в РФ ИГ и « Джебхат ан-Нусру » —ред.) как инструмент управления этим регионом. Террористы, которых поддерживают некоторые западные страны, финансируют и вооружают их самым современным оружием, могли добывать сирийскую нефть и продавать. Такие большие народы, как иракский народ и сирийский народ, с помощью дружественных им стран нейтрализовали этот сговор», — заявил Роухани.

Французское издание Libération назвало Россию, Турцию и Иран хозяевами положения и единственными игроками на поле, покинутом всеми остальными. Кроме того, отмечено удачно выбранное для переговоров время: Москва и Тегеран помогли президенту Сирии Башару Асаду восстановить контроль над повстанческим анклавом в Восточной Гуте, Анкара успешно завершила наступление в Африне, оттеснив курдов от своей границы, а американский лидер Дональд Трамп объявил о выводе войск, размещённые в арабской республике для борьбы с боевиками.

+1 в печальном списке

6 апреля Центральный районный суд Сеула признал Пак Кын Хе, возглавлявшую Южную Корею с 2013 по 2017 год, виновной по 16 статьям (в том числе злоупотребление властью, разглашение государственной тайны, вымогательство и получение взяток) и приговорил её к 24 годам тюремного заключения и штрафу в 18 млрд вон (около $17,5 млн).

Она вошла в историю Южной Кореи не только как первая женщина-президент, но и как первый президент, которому объявили импичмент. Пак Кын Хе отступила от своих конституционных обязанностей и передала свои полномочия третьему лицу, а именно своей подруге Чхве Сун Силь, которая на протяжении длительного времени участвовала в управлении страной, не занимая никаких государственных постов, её часто называли серым кардиналом и сравнивали с Григорием Распутиным

Скандал разгорелся после того, как журналисты обнаружили планшет с более чем 200 конфиденциальными документами, к которым, как выяснилось, Чхве Сун Силь имела доступ и вносила правки, даже в речи президента. Женщина контролировала бюджет на проведение зимней Олимпиады в Пхёнчхане, где её семья владеет земельными участками, а также вынуждала крупные корпорации делать многомиллионные пожертвования в контролируемые свои фонды. По документам эти деньги должны идти на поддержку культуры и спорта, но на самом деле Чхве Сун Силь тратила их на покупку недвижимости за рубежом и оплату учёбы дочери. Примечательно, что она давала советы президенту по управлению страной, опираясь не на анализ политической ситуации, а на шаманские предсказания.

Недружелюбное отношение общественности к Пак Кын Хе также связано с её поведением после катастрофы парома «Сэволь» в апреле 2014 года, в результате которой погибли более 300 человек. Как глава государства она должна была возглавить оперативный штаб, но никто не мог её найти. Сама Пак Кын Хе только невнятно оправдывалась.

В истории Южной Кореи все президенты или их родственники становились фигурантами уголовных дело, либо складывали полномочия досрочно, либо заканчивали жизнь самоубийством. После освобождения Корейского полуострова от японской оккупации ставленник американцев Ли Сын Ман стал первым главой государства и, узурпировав власть, продержался на посту три срока подряд. Однако в 1960 году на фоне народных волнений ему пришлось отказаться от должности и улететь на военном самолёте США на Гавайи.

Его преемник Юн Бо Сон продержался на президентском кресле меньше года и был свергнут генералом Пак Чон Хи — отцом Пак Кын Хе. С одной стороны, он заложил основы «южнокорейского экономического чуда», а с другой, жестоко расправляясь с диссидентами и нарушал конституционные права граждан. Пак Чон Хи установил рекорд по продолжительности нахождения у власти (17 лет), но в результате в 1979 году его убил директор корейского Центрального разведуправления Ким Чжэ Гю.

В декабре того же года новым президентом стал Чхве Гю Ха, но всего через несколько дней пал жертвой государственного переворота, организованного генерал-майором Чон Ду Хваном. На недовольство населения новый правитель отвечал репрессиями, самой кровавой из которых стало подавление военными восстания в городе Кванчжу в мае 1980 года. В конечном итоге Чон Ду Хвану не оставалось ничего, кроме как согласиться на демократические реформы, обеспечивавших прямые президентские выборы и правления одним человеком только один срок. Благодаря этому он остался у власти до конца мандата, как и победивший на всеобщих выборах в феврале 1988 года Ро Дэ У.

Новый глава государства Ким Ён Сам приготовил неприятный сюрприз для своих двух последних предшественников. В рамках кампании по борьбе с коррупцией всплыла информация о беспрецедентных по масштабам хищениям Чон Ду Хвана и Ро Дэ У, весь мир увидел сюжеты о забитых деньгами подвалах их домов. В 1996 году суд приговорил первого к смертной казни, впоследствии Верховный суд заменил её на пожизненное заключение, а второго — к 22 годам лишения свободы, позднее срок сократили до 17 лет. Хотя Ким Ён Сам ничем не запятнал свою честь, ему пришлось приносить публичные извинения за младшего сына, отправившегося в тюрьму на три года за коррупцию.

Следующий президент Ким Дэ Чжун, получивший Нобелевскую премию мира за проведение первого в истории межкорейского саммита 2000 года с лидером КНДР Ким Чен Иром , в 1998 году помиловал Чон Ду Хвана и Ро Дэ У. Тёмное пятно на биографии президента-миротворца оставили два сына, осуждённые за незаконное лоббирование, коррупцию и злоупотреблении служебным положением.

Пришедшего к власти в 2003 году Но Му Хёна после завершения правления обвинили в незаконном получении $6 млн, за несколько дней до допроса он покончил жизнь самоубийством. Его старший брат и близкие друзья оказались за решёткой из-за причастности к коррупции.

Сейчас решается судьба Ли Мён Бака, правившего Южной Кореей в 2008-2013 годах. 22 марта Центральный окружной суд Сеула выдал ордер на его арест. Ему предъявлены обвинения по 18 эпизодам, включая получение взяток на 11 млрд вон (более $10 млн), создание незаконных фондов, уклонение от уплаты налогов и злоупотребление властью.

Возможно, сложившуюся тенденцию удастся переломить нынешнему лидеру Мун Чжэ Ину.

Санкционное противостояние. Раунд очередной

«Не попав в первый список санкций, были даже некоторое сомнения — может что-то не так? Но нет, наконец-то включили. Значит, делаем все правильно», — заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Чиновники Администрации президента США заявили, что это решение принято в ответ не на конкретное событие, а на «злонамеренную деятельность» Москвы на мировой арене. Список впрочем не нов: присоединение Крыма , противоправные действия в киберпространстве, «разжигание насилия на востоке Украины », «поставка материалов и оружия» для поддержки президента Сирии Башара Асада.

«Число предпринимаемых США с 2011 года попыток надавить на Россию санкциями перевалило за пятый десяток. Американская демократия явно деградирует. Остается лишь желание любыми средствами обеспечить глобальную гегемонию США, в том числе через прессинг стран, проводящих независимую линию в отличие от натовских союзников Вашингтона, говорящих своим голосом», — говорится в комментарии МИД РФ

Этими санкциями власти США бьют не только по российской стороне, но и своим собственным гражданам. Американским инвесторам предписано до 7 мая избавиться от любых ценных бумаг группы En+ , « Группы ГАЗ » и Объединённой компании «Русал», а также до 5 июня свернуть операции, контракты и другие соглашения, которые в том числе связаны с импортом товаров, услуг или технологий в США. При этом не стоит забывать, что сотрудничество с российскими компаниями создаёт рабочие места в США, помогая обеспечить работой граждан, а государственную казну налоговыми отчислениями. Эксперты сходятся во мнении, что таким образом Вашингтон вытесняет своих конкурентов. Ни для кого не секрет, что американцы давно хотят поставлять газ в Европу, однако эту нишу прочно занимает «Газпром».

В то же время Вашингтон не отказывается от сотрудничества в тех сферах, которые выгодны именно ему. Более того, расширение санкций не означает отказ президента США Дональда Трампа от переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, которые могут пройти ни где-нибудь, а в Белом доме.

«Нынешняя администрация ясно давала понять, что дверь для диалога открыта. Мы сохраняем каналы связи с Россией по Украине, Сирии, контролю над вооружениями и многим другим двусторонним делам», — заверил представитель американской администрации.

Желая совместно работать над ключевыми проблемами на мировой арене, администрация Дональда Трампа всего за 15 месяцев работы ввела ограничительные меры в отношении 189 физических и юридических лиц из России.

«Никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса. Они лишь демонстрируют неспособность США добиться поставленных целей и консолидируют российское общество. Разумеется, не оставим нынешний и любой новый антироссийский выпад без жёсткого ответа. Однако, прежде всего, хотели бы посоветовать Вашингтону побыстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций», — заявили российские дипломаты.