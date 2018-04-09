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Ким Сен Ун сделал селфи у саратовской стелы «Я люблю Саратов»
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Ким Сен Ун сделал селфи у саратовской стелы «Я люблю Саратов» 

АиФ 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
В администрации Саратова вчера прошла встреча главы города Михаила Исаева с Генеральным консулом Посольства Южной Кореи в России Ким Сен Ун.
Глава Саратова подчеркнул, что дипломатические отношения между Россией и Южной Кореей были налажены более четверти века назад и плодотворно на взаимном уважении развиваются до сих пор.
— Россияне и корейцы могут пересекать границы государств без специальной визы. Это большой плюс и подспорье для путешественников: ведь Россия — это не только Москва, а Корея — не только Сеул. Нам необходимо развивать региональный, местный туризм. Это позволит лучше и глубже погрузиться в культуру, познать быт и традиции другой нации, — подчеркнул Михаил Исаев, говоря о туристических связях.
Глава Саратова выразил надежду на то, что в ближайшем будущем Корею и Саратов объединит еще и побратимство с одним из корейских городов.
— Мы знаем, что в Вашей стране большее внимание уделяется так называемым «умным городам». Мы же пока делаем лишь первые шаги в направлении внедрения высоких технологий в повседневную жизнь и хотели бы перенять опыт первопроходцев. С удовольствием стали бы городами-побратимами с одним из предложенных Вами городов Вашей республики.
В ответ Генеральный консул Посольства Южной Кореи в России Ким Сен Ун поблагодарил Михаила Исаева и также отметил необходимость побратимства Саратова с одним из корейских городов.
-Для себя мы ставим задачу наладить с Саратовом плодотворные отношения в гуманитарной сфере и сфере образования. Вчера у нас уже состоялась встреча в классическом университете, где мы обсудили наше возможное сотрудничество. Также ряд переговоров прошел во время Экономического форума, который состоялся в марте. На нем присутствовал наш посол, которого пригласил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, — сказал Ким Сен Ун.
Консул согласился с предложением Михаила Исаева о развитии туризма. Он рассказал, что был поражен и впечатлен Саратовом, его историей, известными земляками.
Ким Сен Ун признался, что сегодня сделал фото на фоне стелы «Я люблю Саратов»: «Я хочу быть послом Саратова в мире. И по возвращению в Москву и Корею он будет всем рассказывать о Саратове.
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