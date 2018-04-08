Сонная медведица стала звездой интернета: лениво выходить из спячки

Черная медведица из американского штата Монтана стала любимицей пользователей Интернета из-за своей лени.

Косолапый зверь уже две недели не может до конца выйти из спячки. Каждое утро медведица выглядывает из своего дупла (а именно там зимуют черные медведи), изучает окрестности, а потом решает, что надо еще немножко вздремнуть. За затянувшимся пробуждением зверя пользователи Сети наблюдают через веб-камеру.

А в ростовском зоопарке есть своя любимица: белая медведица Комета хоть и не в спячке, а все равно ленивая. Даже игрушку достать для косоплапой дамы — непростая задача.

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