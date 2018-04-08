Ещё
В Финляндии сошла с рельс российская ж/д цистерна с опасным веществом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Финляндии сошла с рельс российская ж/д цистерна с опасным веществом 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ХЕЛЬСИНКИ, 8 апр — РИА Новости. Более 50 тысяч литров опасного легковоспламеняющегося вещества — метил-трет-бутилового эфира — попало в окружающую среду из-за схода с рельс российской железнодорожной цистерны в Восточной Финляндии, сообщает Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Финляндии.
Paikkatutkinta on aloitettu. #turvallisuustutkinta pic.twitter.com/DPqStr8DdL
— OTKES (@OTKES_SIAF) 7 апреля 2018 г.
Ранее в бюро по расследованию происшествий на транспорте Финляндии сообщали, что в субботу одна из цистерн железнодорожного состава сошла с рельс в районе Мянтюхарью (Восточная Финляндия), в окружающую среду попало более 35 тысяч литров токсичного вещества. Железнодорожный состав состоял из 50 российских цистерн. В результате инцидента никто не пострадал. На месте работают экологи, спасатели, представители железнодорожной компании.
"Ущерб окружающей среде огромен. Вещество ядовито и может оказать негативное воздействие на окружающую среду", — рассказал пожарный Ээро Ахо в интервью газете Helsingin Sanomat. Ожидается, что работа по ликвидации последствий продолжится как минимум всё воскресенье.
Из-за ЧП нет движения поездов между станциями Хиллосенсальми (Hillosensalmi) и Мянтюхарью (Mäntyharju), пассажиров на этом участке перевозят автобусы, уточняет железнодорожная компания VR.
По предварительной версии бюро по расследованию происшествий на транспорте Финляндии, причиной аварии стал излом тележки цистерны. Не уточняется, кому принадлежала сошедшая с рельс цистерна.
Paikkatutkintakuva la 7.4. kohdasta, jossa vasemman säiliövaunun keskuspuskin on noussut oikean säiliövaunun aluskehyksen päälle iskeytyen säiliöön. Kohdasta vuotanut vaarallista ainetta ympäristöön. Letkassa yht. 50 vaunua. #raideliikenne pic.twitter.com/nXFuckqEYG
— OTKES (@OTKES_SIAF) 8 апреля 2018 г.
РИА Новости: последние новости
Полиция ищет взрывчатку в грузовике, наехавшем на людей в Мюнстере В Саратовской области не хранили "Новичок", считает эксперт Московские власти усомнились в результатах рейтинга по загруженности дорог
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар468
Звезда «Лондонграда» умерла в 47 лет24
Чайка призвал Лондон вернуть «наши деньги»238
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке115
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко28
Видео
01:36
Экипаж «Норда» не пустят в Крым
Украина В мире
01:49
Генпрокуратура наносит Британии ответный удар
Политика
00:39
Пьяные школьники залезли на Эрмитаж по фасаду
Происшествия
01:26
Цекало угрожали автоматом на глазах у ребенка
Шоу-бизнес
01:41
Чайка раскрыл неудобную правду об отравлении Литвиненко
Политика
02:40
Все несуразицы в деле Скрипаля перечислили в одном списке
Политика
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
03:15
МИД назвал цель провокации с делом Скрипаля
Политика
00:36
Скрипаль готова дать показания в Скотланд-Ярде
В мире Европа
01:00
Галкин ушел от ответа на откровенный вопрос
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение