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Саратовских рыбаков просят ходить с веревками
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Саратовских рыбаков просят ходить с веревками 

Новости Саратова 51 минуту назад
Фото: Новости Саратова
Спасатели рекомендуют любителям подледного лова иметь под рукой средства спасения.
В связи с тем, что лед на водоемах во время оттепели стал очень рыхлым и непрочным, ходить по нему становится очень опасно. Особенно — у берега. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Наибольшую опасность время оттепели представляет для рыбаков и детей.
Инспекторы ГИМС и спасатели рекомендуют рыбакам, которые выходят на весенний лед, иметь с собой для спасения веревку, палку с металлическим заточенным концом. Этот нехитрый набор поможет самостоятельно выбраться из полыньи.
Напомним, 7 марта в Саратовском районе у села Трещиха в Волге утонул рыбак. Его тело извлекли на поверхность спасатели.
Саратовцев просят не выходить на лед без особой необходимости. А если этого не избежать — соблюдать все меры предосторожности.
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