Саратовских рыбаков просят ходить с веревками

Спасатели рекомендуют любителям подледного лова иметь под рукой средства спасения.

В связи с тем, что лед на водоемах во время оттепели стал очень рыхлым и непрочным, ходить по нему становится очень опасно. Особенно — у берега. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Наибольшую опасность время оттепели представляет для рыбаков и детей.

Инспекторы ГИМС и спасатели рекомендуют рыбакам, которые выходят на весенний лед, иметь с собой для спасения веревку, палку с металлическим заточенным концом. Этот нехитрый набор поможет самостоятельно выбраться из полыньи.

Напомним, 7 марта в Саратовском районе у села Трещиха в Волге утонул рыбак. Его тело извлекли на поверхность спасатели.

Саратовцев просят не выходить на лед без особой необходимости. А если этого не избежать — соблюдать все меры предосторожности.