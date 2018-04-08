Революция в технике локации: в России создается радиофотонная РЛС

Работы возглавляет руководитель рабочей группы научно-технического совета Военно-промышленной комиссии по радиофотонике Алексей Николаевич Шулунов. Сделаны первые шаги, которые можно считать успешными. Похоже, в классической радиолокации открывается новая эра, которая сейчас кажется фантастикой.

Что такое радиолокация знают, наверное, все, кто окончил хотя бы среднюю школу. А что собой представляет радиофотонная локация, известно не очень большому кругу специалистов. Если упрощенно, то новая технология позволяет совместить несовместимое — радиоволну и свет. При этом поток электронов должен преобразовываться в поток фотонов и наоборот. Задача, которая вчера была за пределами реальности, уже в ближайшем будущем может быть решена. Что это даст?

Например, основу радиолокационных систем ПРО и слежения за космическими объектами составляют огромные радарные комплексы. Помещения, в которых находится аппаратура, — это многоэтажные здания. Применение фотонных технологий позволит уместить все системы управления и обработки данных в значительно меньших габаритах — буквально в нескольких комнатах. При этом технические возможности радаров по обнаружению даже малых объектов на удалении в тысячи километров только повысятся. Более того, за счет применения фотонных технологий на экране РЛС появится не отметка цели, а ее образ, что недостижимо классической радиолокацией. То есть оператор вместо привычной светящейся точки увидит, что реально летит — самолет, ракета, стая птиц или метеорит, стоит повторить, даже за тысячи километров от радара.

На экране фотонной РЛС появится не отметка цели, а ее образ, что недостижимо классической радиолокацией

Сейчас все радиолокационные системы — военные и гражданские — работают в строго определенном диапазоне частот, что усложняет техническое проектирование и ведет к многообразию номенклатуры РЛС. Фотонные радары позволят достичь высшей степени унификации. Они способны мгновенно перестраиваться в очень широком диапазоне рабочих частот — от метровых величин до миллиметровых.

Давно не секрет, что в метровом диапазоне хорошо видны и так называемые самолеты-невидимки, но вот наиболее точно их координаты лучше выдают станции сантиметрового и миллиметрового диапазонов. Поэтому в системах ПВО одновременно работают и метровые станции с очень большими антеннами, и более компактные — сантиметровые. А вот фотонный радар, сканируя пространство в длинном частотном диапазоне, без проблем засечет ту же «невидимку» и, мгновенно перестроившись на широкополосный сигнал и высокую частоту, определит ее точные координаты по высоте и дальности.

Это только то, что касается локации. Революционные изменения произойдут и в радиоэлектронной борьбе, в передаче информации и ее защите, в вычислительных технологиях и многом другом. Проще сказать, что не затронет радиофотоника.