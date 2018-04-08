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Волонтеры из Удмуртии встретят День Победы в Москве и Питере
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Волонтеры из Удмуртии встретят День Победы в Москве и Питере 

ИА «Сусанин» 56 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии Марина Цветкова и Камил Габдуллин примут участие в подготовке и проведении парадов и шествия «Бессмертный полк» 9 мая в Москве и Санкт-Петербурге. Как сообщает пресс-служба движения «Волонтеры Победы», 6 апреля экспертная комиссия подвела итоги всероссийского конкурса «Послы Победы». Члены комиссии определили имена 200 лучших волонтеров из более 4 000 поданных заявок. Молодые люди примут активное участие в организации и проведении Парадов Победы и шествия Бессмертного полка в Москве и Санкт-Петербурге 9 мая.
Одним из условий участия в конкурсе была публикация в социальных сетях, где ребята искренне и эмоционально делились своими мнениями о важности участия в мероприятиях по случаю Дня Победы.
Куратор акций и квестов Удмуртского отделения «Волонтеров Победы» Марина Цветкова отправится в Москву, а уроженец Можги Камил Габдуллин, ныне представляющий столицу, — в Питер.
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