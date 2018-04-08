Волонтеры из Удмуртии встретят День Победы в Москве и Питере

Ижевск. Удмуртия . Жители Удмуртии Марина Цветкова и Камил Габдуллин примут участие в подготовке и проведении парадов и шествия «Бессмертный полк» 9 мая в Москве Санкт-Петербурге . Как сообщает пресс-служба движения «Волонтеры Победы», 6 апреля экспертная комиссия подвела итоги всероссийского конкурса «Послы Победы». Члены комиссии определили имена 200 лучших волонтеров из более 4 000 поданных заявок. Молодые люди примут активное участие в организации и проведении Парадов Победы и шествия Бессмертного полка в Москве и Санкт-Петербурге 9 мая.

Одним из условий участия в конкурсе была публикация в социальных сетях, где ребята искренне и эмоционально делились своими мнениями о важности участия в мероприятиях по случаю Дня Победы.

Куратор акций и квестов Удмуртского отделения «Волонтеров Победы» Марина Цветкова отправится в Москву, а уроженец Можги Камил Габдуллин, ныне представляющий столицу, — в Питер.