Участницу голодовки госпитализировали из челябинской спортшколы «Конас» 

Сотрудницу челябинской споршколы «Конас», участвующую в голодовке против увольнения директора Олега Строганова, госпитализировали на четвёртый день акции, об этом сообщила замдиректора спортшколы Юлия Чернякова.
Ранее голодающих тренеров посетили представители прокуратуры, а также городского управления спорта, однако сотрудники спортшколы решили не прерывать акцию. Они пообещали в случае необходимости разбить палаточный городок у резиденции главы региона.
Напомним, 19 сотрудников «Конаса» требуют не только возвращения Олега Строганова на должность директора, но также увольнения руководителя городского управления спорта и возвращения в список участников сборной Челябинской области по каратэ 55 исключённых оттуда спортсменов. Ранее тренеры провели пикет в центре Челябинска, однако эта акция не помогла им добиться своих целей.