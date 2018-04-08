Участницу голодовки госпитализировали из челябинской спортшколы «Конас»

Сотрудницу челябинской споршколы «Конас», участвующую в голодовке против увольнения директора Олега Строганова, госпитализировали на четвёртый день акции, об этом сообщила замдиректора спортшколы Юлия Чернякова.

Ранее голодающих тренеров посетили представители прокуратуры , а также городского управления спорта, однако сотрудники спортшколы решили не прерывать акцию. Они пообещали в случае необходимости разбить палаточный городок у резиденции главы региона.