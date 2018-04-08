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Муж попытался задушить жену на глазах у посетителей ТЦ
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Муж попытался задушить жену на глазах у посетителей ТЦ 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Днём 8 апреля в торговом центре «Эдем» новосибирского Академгородка муж напал на свою жену — вмешаться пришлось полиции.
«Мы пришли в 11 и сразу, как мы зашли сразу это произошло. Это «Эдемвиль» — детский центр (расположен в ТЦ «Эдем»). Я сначала не поняла, что случилось — мужчина на женщина набросился, я подумала, что он в шутку, а он её начал прямо душить. Мужчины, работающие в центре бросились его оттаскивать от неё, оттащили. Он схватил её телефон, разломал пополам, бросил на пол — там всё было в стекле. Женщину взяли, увели в подсобку, он за ней погнался, его там схватили», — рассказала корреспонденту НГС свидетель происшествия.
Потом прибежали охранники центра, они его задержали до приезда полиции, так как он собирался уйти, отметила женщина.
«С охранниками немножко подрался, они его схватили вдвоём держали, потом пришли — ОМОН, видимо, в касках — поговорили и увели его. Мне сотрудник сказал, что они ещё на входе поругались, когда пришли — ребёнка не поделили», — описала свидетельница.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО подтвердили факт потасовки, отметив, что информация о том, что муж пытался задушить жену, проверяется.
«В 11:08 поступило сообщение в отдел полиции №10 Советский о том, что в торговом центре происходит драка между мужчиной и женщиной. Сообщение прошло через службу 02 — звонил охранник. Выехали на место сотрудники полиции. Мужчина был задержан, доставлен в полицию, опрошен. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — рассказали в полиции.
В «Эдемвиле» и ТЦ «Эдем» не стали комментировать случай.
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