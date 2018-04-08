Какую зарплату получали русские цари

Деньги любят большинство людей на свете. В частности, многие очень любопытствуют, сколько получают соседи, а уж вопрос доходов власть имущих и вовсе бьет все рекорды популярности. При этом интересно отметить, что заработную плату за свой нелегкий труд получали и русские императоры, начиная с Павла I.

Забота о семье

Первым императором, который решил, что деятельность правителей в Российской империи должна регулярно оплачиваться, был Павел I. Несмотря на то что в современной историографии его личность рассматривается далеко не с лучшей стороны, в реальности это был умный и расчетливый человек. Именно любовь к порядку заставила его обратить пристальное внимание на суммы, получаемые им самим и его родственниками из казны. Дело в том, что до него великие князья, цари, а затем и императоры при необходимости просто требовали выдать им необходимую сумму денег. Павел I справедливо решил, что это слишком расточительно, и 17 ноября 1796 года подписал указ «Об ежегодном отпуске денег Императорской фамилии». С этого момента суммы, выдававшиеся Павлу I и его многочисленным родственникам, были хоть и велики, но строго регламентированы. Император и его супруга получали по 500 000 рублей в год. Монаршим детям выделялись суммы в зависимости от старшинства. Наследник престола Александр I, впоследствии возглавивший заговор против своего отца, имел в год 200 000 рублей, его жене предоставлялись 100 000 рублей. Остальным сыновьям, согласно указу, выдавалось по 100 000 рублей, а их супругам — по 70 000 рублей в год. Меньше всех получали дочери императора — по 60 000 рублей.

Что можно было купить на зарплату царя?

Чтобы понять, много или мало положил себе и своей семье Павел I, нужно присмотреться к ценам XVIII веке? Согласно историческим документам, каменный дом в Санкт-Петербурге , состоящий из трех комнат, кухни и конюшни, можно было снять всего за 8 рублей в год. А, например, баран стоил 1 руб. 70 коп. Зарплаты у обычных людей были также невысокими. Писарь на государственной службе, в современном понимании офисный работник, зарабатывал лишь 20 рублей в год. На этом фоне деньги, назначенные Павлом I на содержание себя и семьи, выглядят поистине колоссальными! Впрочем, дети императора могли тратить свое «жалование» с большими оговорками. В указе императора говорилось, что до 16 лет деньгами наследников престола управляли их родители. После совершеннолетия и до 25 лет они имели право получать деньги из казначейства на руки, но тратить их могли опять же только по согласованию с родителями. Лишь когда детям императора исполнялось четверть века, они распоряжались уже своей зарплатой самостоятельно. Причем, если дочь императора выходила замуж, ей полагался 1 млн рублей, после чего выплаты вообще прекращались.

Бюджет не резиновый — надо урезать

Впоследствии изменить размер содержания императорской семьи в сторону его уменьшения решил Александр III. Предупреждая противодействие родственников, он подготовил новый документ втайне от семьи. Дело в том, что к 1884 году на обеспечении государства состояли уже 40 человек из числа семьи императора. При этом Александр III в беседах с чиновниками двора, сетуя на расточительность Павла I, отмечал, что императорская семья при таких тратах скоро пойдет по миру. Новый план расходов был обнародован 2 июля 1886 года. Документ получил название «Положение об Императорской фамилии». С этого момента денежные выплаты привязывались к степени родства «иждивенца» по отношению к императору. Себе и императрице Александр III определил зарплату по 200 000 рублей в год. Его дети стали получать до исполнения 16 лет всего 33 000 рублей. Содержание наследника составляло 100 000 рублей, а его детям полагалось 20 000 рублей. В целом Александр III сократил доходы семьи почти в три раза. Лишь приданое дочерям осталось на прежнем уровне — 1 000 000 рублей. Как ни странно, но семейного бунта не произошло, монаршие родственники согласились с изменениями.