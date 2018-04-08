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В МВД Узбекистана произошли новые кадровые перестановки
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В МВД Узбекистана произошли новые кадровые перестановки 

Sputnik Таджикистан 39 минут назад
Фото: Sputnik Таджикистан
ДУШАНБЕ, 8 апр — Sputnik. В системе Министерства внутренних дел Узбекистана произошли новые назначения, сообщает пресс-служба ведомства республики.
Подполковник Касимов Файзулла Фахриллаевич назначен начальником Управления информационных технологий, связи и защиты информации МВД Узбекистана.
Полковник Худайбергенов Илхомбой Тилавбаевич занял должность заместителя начальника УВД Ташкентской области.
Полковник Сафаров Бахриддин Уролович стал заместителем начальника УВД Джизакской области.
Полковник Хасанов Акил Ахатович назначен заместителем начальника УВД Навоийской области — начальником Следственного управления.
Полковник Холов Фахриддин Илмурадович занял должность заместителя начальника УВД Бухарской области — начальника Следственного управления.
Подполковник Ахмеджанов Музаффар Халматович — начальника Юкоричирчикского РУВД Ташкентской области.
Также ряд назначений прошел в РУВД Андижанской области.
Помимо этого майор Болтаев Мурод Мамаражабович назначен начальником Ангорского РУВД Сурхандарьинской области.
Ранее сообщалось, что в двух главных управлениях Министерства внутренних дел Узбекистана произошли новые назначения. Так, подполковник Сабиржонов стал начальником по организационно-штатной работе управления кадров МВД республики, а подполковник Зокиров назначен заместителем начальника Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка.
Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о преобразовании Службы национальной безопасности в Службу государственной безопасности республики. Отмечалось, Служба нацбезопасности «необоснованно вмешивалась во все сферы деятельности государственных органов» из-за отсутствия законодательного акта, четко определяющего статус, задачи и пределы полномочий ведомства.
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