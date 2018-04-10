Мирзиёев назначил нового заместителя генпрокурора Узбекистана 

ДУШАНБЕ,10 апр— Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом от 9 апреля назначил нового заместителя генерального прокурора Узбекистана, сообщает пресс-служба ведомства.
Им стал Гайрат Ботирович Хидоятов. Ранее он занимал должность заместителя министра юстиции республики, а также председателя Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Узбекистана.
Напомним, ранее глава государства назначил генеральным прокурором страны Отабека Муродова, работавшего прежде госсоветником президента.
Он заменил на этом посту Ихтиёра Абдуллаева, занимавшего пост генпрокурора республики с апреля 2015 года, который был назначен председателем Службы национальной безопасности вместо ушедшего в отставку Рустама Иноятова.
Изменения в жизни прокуратуры начались сразу после вступления Шавката Мирзиёева в должность главы государства — своим первым президентским указом он учредил День работника органов прокуратуры.
Десять из пятнадцати региональных прокуроров Узбекистана сменили место работы, причем в Ташкенте это произошло даже дважды. В сентябре 2016 года на эту должность был переведен Ботир Кудратходжаев, занимавший до этого пост прокурора Сурхандарьинской области, а спустя восемь месяцев он уже передавал дела Шерзоду Облокулову, коллеге из Сырдарьи.
Сам Кудратходжаев возглавил Бюро принудительного исполнения — новую структуру, созданную на основе упраздненного департамента Министерства юстиции. Основными задачами двенадцатитысячного ведомства стали исполнение судебных актов, учет исполнительных документов и, самое главное, выявление и пресечение хищений и незаконных подключений к коммунальным системам. Подчиняется бюро Генеральной прокуратуре.