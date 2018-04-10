Мирзиёев назначил нового заместителя генпрокурора Узбекистана

Им стал Гайрат Ботирович Хидоятов. Ранее он занимал должность заместителя министра юстиции республики, а также председателя Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Узбекистана.

Напомним, ранее глава государства назначил генеральным прокурором страны Отабека Муродова, работавшего прежде госсоветником президента.

Он заменил на этом посту Ихтиёра Абдуллаева, занимавшего пост генпрокурора республики с апреля 2015 года, который был назначен председателем Службы национальной безопасности вместо ушедшего в отставку Рустама Иноятова

Изменения в жизни прокуратуры начались сразу после вступления Шавката Мирзиёева в должность главы государства — своим первым президентским указом он учредил День работника органов прокуратуры.

Десять из пятнадцати региональных прокуроров Узбекистана сменили место работы, причем в Ташкенте это произошло даже дважды. В сентябре 2016 года на эту должность был переведен Ботир Кудратходжаев, занимавший до этого пост прокурора Сурхандарьинской области, а спустя восемь месяцев он уже передавал дела Шерзоду Облокулову, коллеге из Сырдарьи