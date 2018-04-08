«Мира и добра Вам»: глава подмосковного Дзержинского поздравил православных с Пасхой

Глава подмосковного Дзержинского Виталий Панаморенко поздравил всех православных жителей городского округа с Пасхой. Сообщение для верующих он оставил в Instagram

В ночь с 7 на 8 апреля традиционно в Николо-Угрешском монастыре прошло Пасхальное богослужение. Всех православных с праздником светлой Пасхи! Мира и добра Вам и Вашим семьям!

— Виталий Панаморенко.

В ночь с 7 на 8 апреля традиционно в Николо-Угрешском монастыре прошло Пасхальное богослужение. Всех православных с праздником светлой Пасхи! Мира и добра Вам и Вашим семьям! #Дзержинский #поздравляю #Пасха #николоугрешскиймонастырь #перемены #Подмосковье #dzr1380

Публикация от Панаморенко Виталий Михайлович (@panamorenkovm)

8 Апр 2018 в 12:18 PDT Пасхальные ярмарки заработали в Московской области еще 2 апреля. На них жители региона могут приобрести не только товары повседневного спроса или продукты питания, но и куличи, красители для яиц и другие товары к празднику. А многочисленные областные музеи подготовили для своих гостей обширную праздничную программу.