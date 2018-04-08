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«Мира и добра Вам»: глава подмосковного Дзержинского поздравил православных с Пасхой
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«Мира и добра Вам»: глава подмосковного Дзержинского поздравил православных с Пасхой 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Глава подмосковного Дзержинского Виталий Панаморенко поздравил всех православных жителей городского округа с Пасхой. Сообщение для верующих он оставил в Instagram
В ночь с 7 на 8 апреля традиционно в Николо-Угрешском монастыре прошло Пасхальное богослужение. Всех православных с праздником светлой Пасхи! Мира и добра Вам и Вашим семьям!
— Виталий Панаморенко.
В ночь с 7 на 8 апреля традиционно в Николо-Угрешском монастыре прошло Пасхальное богослужение. Всех православных с праздником светлой Пасхи! Мира и добра Вам и Вашим семьям! #Дзержинский #поздравляю #Пасха #николоугрешскиймонастырь #перемены #Подмосковье #dzr1380
Публикация от Панаморенко Виталий Михайлович (@panamorenkovm)
8 Апр 2018 в 12:18 PDT  Пасхальные ярмарки заработали в Московской области еще 2 апреля. На них жители региона могут приобрести не только товары повседневного спроса или продукты питания, но и куличи, красители для яиц и другие товары к празднику. А многочисленные областные музеи подготовили для своих гостей обширную праздничную программу.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил пасхальное богослужение в Успенском храме Новодевичьего монастыря. Андрей Воробьев также поздравил всех православных с Пасхой. Сообщение и видеоролик он опубликовал в Instagram и пожелал всем «как можно больше добра».
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